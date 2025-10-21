عضو شورای قیمت گذاری از پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: طبق قانون قیمت خرید تضمینی محصولات یک هفته پس از برداشت باید توسط رئیس شورا اعلام شود که حداکثر تا پایان وقت امروز اعلام می شود.

به گفته وی، امروز برای ۳۱ قلم محصول مشمول قیمت گذاری جلسه کمیسیون دارم که بعد از آن به صحن شورا می رود که براین اساس حداکثر تا پایان هفته آینده اعلام خواهد شد. گفتنی است این محصولات ضریبی از قیمت گندم هستند.

هاشمی ادامه داد: تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی یکی از فاکتورهای خودکفایی است، اما سایر الزامات همچون کشت قراردادی و تامین نهاده ها باید صورت بگیرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت : ۵ درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران به حساب بانک کشاورزی پرداخت شد که براین اساس ۱۰۰ درصد مطالبات تا پایان هفته به حساب کشاورزان واریز می شود.

وی با بیان اینکه کشت گندم در استان های سردسیر و استان های شمال غرب طی ۲۰ تا ۲۵ روز اخیر آغاز شده است، گفت: اکثر کشاورزان منتظر اعلام قیمت بودند که با قیمت مناسب تعیین شده و در کنار آن سیاست های حمایتی انتظار می رود که کشاورزان مدیریت مزرعه انجام دهند.