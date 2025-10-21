عضو شورای قیمت گذاری از پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: طبق قانون قیمت خرید تضمینی محصولات یک هفته پس از برداشت باید توسط رئیس شورا اعلام شود که حداکثر تا پایان وقت امروز اعلام می شود.

به گفته وی، امروز برای ۳۱ قلم محصول مشمول قیمت گذاری جلسه کمیسیون دارم که بعد از آن به صحن شورا می رود که براین اساس حداکثر تا پایان هفته آینده اعلام خواهد شد. گفتنی است این محصولات ضریبی از قیمت گندم هستند.

هاشمی ادامه داد: تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی یکی از فاکتورهای خودکفایی است، اما سایر الزامات همچون کشت قراردادی و تامین نهاده ها باید صورت بگیرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت : ۵ درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران به حساب بانک کشاورزی پرداخت شد که براین اساس ۱۰۰ درصد مطالبات تا پایان هفته به حساب کشاورزان واریز می شود.

وی با بیان اینکه کشت گندم در استان های سردسیر و استان های شمال غرب طی ۲۰ تا ۲۵ روز اخیر آغاز شده است، گفت: اکثر کشاورزان منتظر اعلام قیمت بودند که با قیمت مناسب تعیین شده و در کنار آن سیاست های حمایتی انتظار می رود که کشاورزان مدیریت مزرعه انجام دهند.

 

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، محصولات اساسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
گندم کار
۱۴:۱۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
جالبه من کشاورز چون اعتقادی به بیمه کشاورزی ندارم با وجود چندین پیام که برام اومد (((جهت بیمه محصول خود به جهاد شهرستان یا کارگزاری مراجعه نمایید))) نرفتم وثبت نکردم چون چندسال قبل با وجود بیمه مقدماتی وتکمیلی که محصول کلزای خودم رو کردم و درست 2روز قبل از برداشت باد شدید(طوفان) وریزش 80درصدی محصول 1هکتار کلزا داشتم ودرخواست خسارت بصورت رسمی از کارگزاری کردم و بعد 40روز اومدن وزمین برداشت شده رو دیدن وهمه جور بهانه آوردن وسر آخر 180هزار تومن که هزینه کرایه من هم نمیشد به حساب بعد 3ماه زدن وهرچی اعتراض و پیگیری هم کردم تاثیری نداشت .چون این کارگزاری ها مال یک عده کارمن بانک یا جهاد ویا از نزدیکانشون هستن و میخوان یکجوری جیب کشاورز رو بزنن من کشاورز امسال گندم نمیکارم تا مسئولین ما کمتر بخورن در عوض جو میکارم که حیوانات گرسنه نمانند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
H
۱۳:۲۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
سلام. جالب است دولت 5 درصد باقی مانده را به تاریخ 27 مهرماه پرداخت کرد و به تاریخ 28 مهرماه بدون اجازه صاحبان حساب مبلغ بیمه اجباری را از همان حساب کشاورزیان برداشت کرد. اینگونه تمام مطالبات پرداخت شد
۰
۱
پاسخ دادن
