باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان سفر علی نیکزاد، موضوع اختصاص زمین و تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث زیرساخت‌های تأمین و انتقال برق پروژه حدود ۴ هزار و دویست واحدی نهضت ملی مسکن این شهرستان مطرح و در دستور کار قرار گرفت.

یداله حقیقی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق فارس، در این سفر با همراهی نایب رئیس مجلس از چند پروژه عمرانی و در حال ساخت شهرستان فسا بازدید کردند. در این بازدید، معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس ایمیدرو و نماینده مردم فسا نیز نایب رئیس مجلس را همراهی کردند.

حقیقی در حاشیه این بازدید اعلام کرد: با همکاری حوزه‌های مختلف و توافقات صورت گرفته، مراحل تأمین برق زیرساخت‌های مسکن ملی در فسا در دستور کار وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

او افزود: برای تأمین برق این پروژه، نیاز به احداث ایستگاه جدید داریم و تأمین زمین مورد نظر نیز با دستور وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد. این ایستگاه به عنوان بخشی از زیرساخت‌های لازم برای تأمین برق حدود چهار هزار و دویست واحد مسکونی در فسا احداث خواهد شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس همچنین به اعتبار مورد نیاز برای این پروژه اشاره کرد و گفت: تأمین حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث ایستگاه ضروری است. با توجه به میزان پیشرفت عملیات اجرایی، انتظار می‌رود که کار‌ها به زودی آغاز شود.

او ادامه داد: خطوط انتقال ۶۶ کیلو ولت از ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت فسا باید به طول تقریبی ۲۵ کیلومتر کشیده شود و همچنین ایستگاه ۶۶ به ۲۰ کیلوولت نیز در این منطقه احداث و تجهیز گردد تا بتوانیم خدمات مطلوبی را به ساکنین واحد‌های مسکونی نهضت ملی مسکن ارائه دهیم.

حقیقی تأکید کرد: تأمین برق و توسعه زیرساخت‌های آن در نهضت ملی مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به واحد‌های مسکونی، فراهم کردن زیرساخت‌های انرژی یکی از ارکان اساسی برای موفقیت این پروژه‌ها محسوب می‌شود. عدم وجود زیرساخت‌های مناسب می‌تواند به تأخیر در احداث و بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی منجر شود و کیفیت زندگی ساکنین را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، همکاری میان وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی برای تأمین برق و ساخت ایستگاه‌های جدید در این زمینه حیاتی است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس با تقدیر از همراهی نایب رئیس مجلس و مسئولان استانی ادامه داد: تأمین برق کافی و پایدار نه تنها به تسهیل روند ساخت و ساز کمک می‌کند، بلکه به بهره‌وری و رضایت ساکنین نیز مرتبط است.

او در پایان گفت: با احداث ایستگاه‌های جدید و توسعه شبکه‌های توزیع، می‌توان اطمینان حاصل کرد که تمامی واحد‌های مسکونی به خدمات انرژی دسترسی دارند. این امر نه تنها به تأمین نیاز‌های روزمره ساکنان کمک می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز اثر مثبت خواهد گذاشت، بنابراین، توجه به تأمین برق در برنامه‌ریزی‌های نهضت ملی مسکن امری ضروری است.

منبع: شرکت برق منطقه‌ای فارس