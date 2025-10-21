رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: مشمولان غیر غایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴، تا پایان مهرماه سال جاری فرصت دارند تا از صدور معافیت تحصیلی خود اطمینان یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار "رحمان علیدوست"  رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: برابر اطلاع رسانی‌های قبلی، مشمولان غیر غایب دیپلم خرداد و شهریورماه ۱۴۰۳ که در آزمون‌های سراسری از مهر ماه سال جاری پذیرفته شده‌اند، تا پایان مهرماه امسال فرصت دارند درخواست مجوز صدورمعافیت تحصیلی را درسامانه سخا ثبت کنند، در غیر این صورت برای جلوگیری از ورود به غیبت می‌بایست وضعیت خدمتی خود را تا تاریخ ذکر شده مشخص کنند.

وی در مورد مشمولان پذیرفته شده ورودی بهمن ماه سال جاری گفت: مشمولانی که با شرکت در آزمون سراسری، موفق به پذیرش در نیمسال دوم ۱۴۰۴ (بهمن ماه) شده‌اند و این موضوع در اعلام نتایج قطعی سازمان سنجش قید شده باشد، می‌توانند از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری از طریق سامانه سخا برای ثبت معافیت تحصیلی اقدام کنند واز تاریخ بهمن ماه ۱۴۰۴ شروع به تحصیل کنند.

این مقام انتظامی در ادامه توضیح داد: تسهیلات فوق شامل پذیرفته شدگان دانشگاه هابراساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور برای ورودی‌های بهمن ماه ۱۴۰۴ نمی‌شود و باید حداکثر تا پایان مهرماه امسال وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند و در موعد مقرر به خدمت سربازی اعزام ودر صورت قبولی در مقطع کارشناسی و بالاتر می‌توانند در بهمن ماه امسال برای شروع به تحصیل، با احراز شرایط قانونی مجوز ترخیص از خدمت و معافیت تحصیلی دریافت کنند.

سردار علیدوست خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
