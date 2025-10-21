شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی صوتی در متروی گلشهر شهرستان کرج استان البرز ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه با رشد جمعیت ؛مترو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی در شهر‌های بزرگ و کلان‌شهر‌های جهان، در بهبود کیفیت زندگی شهری، کاهش ترافیک و تسهیل وجابه‌جایی مسافران ایفا می‌کند. اما گاهی اوقات آلودگی صوتی ناشی از وسیله حمل و نقل عمومی برای افرادی که در حوالی مترو سکونت دارند دردسرآفرین شده است.

به گفته شهروندخبرنگار ما مدت‌ها است که ساکنان خیابان اخترغربی در شهرستان کرج استان البرز از آلودگی صوتی ناشی از عبور قطار‌های خط متروی ۵ از ایستگاه گلشهر ابراز نارضایتی کردند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام این روز‌ها ساکنان خیابان اختر غربی در شهرستان کرج استان البرز، سال‌هاست با آلودگی صوتی شدید ناشی ازعبور قطار‌های خط ۵ مترو از ایستگاه گلشهر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. محدوده این آلودگی صوتی از تونل ورودی قطار از سمت تهران تا ایستگاه گلشهر، به طول حدود ۲۰۰ متر دهانه باز، هر روز از ساعات اولیه صبح تا ۱۲ شب، آرامش روانی، خواب، سلامت جسمی و کیفیت زندگی مردم را به‌طور جدی تهدید می‌کند. در طول یک سال گذشته، همگی از سوی مردم پیشنهاد شده‌اند؛ اما متأسفانه هیچ نتیجه موثری نداشته است. لطفا پیگیری کنید.

