شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی صوتی در متروی گلشهر شهرستان کرج استان البرز ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه با رشد جمعیت ؛مترو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین  و کارآمدترین سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی در شهر‌های بزرگ و کلان‌شهر‌های جهان، در بهبود کیفیت زندگی شهری، کاهش ترافیک و تسهیل وجابه‌جایی مسافران ایفا می‌کند. اما گاهی اوقات آلودگی صوتی ناشی از وسیله حمل و نقل عمومی برای افرادی که در حوالی مترو سکونت دارند دردسرآفرین شده است.
به گفته شهروندخبرنگار ما مدت‌ها است که ساکنان خیابان اخترغربی در شهرستان کرج استان البرز از آلودگی صوتی ناشی از عبور قطار‌های خط متروی ۵ از ایستگاه گلشهر ابراز نارضایتی کردند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام این روز‌ها ساکنان خیابان اختر غربی در شهرستان کرج استان البرز، سال‌هاست با آلودگی صوتی شدید ناشی ازعبور قطار‌های خط ۵ مترو از ایستگاه گلشهر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. محدوده این آلودگی صوتی از تونل ورودی قطار از سمت تهران تا ایستگاه گلشهر، به طول حدود ۲۰۰ متر دهانه باز، هر روز از ساعات اولیه صبح تا ۱۲ شب، آرامش روانی، خواب، سلامت جسمی و کیفیت زندگی مردم را به‌طور جدی تهدید می‌کند. در طول یک سال گذشته، همگی از سوی مردم پیشنهاد شده‌اند؛ اما متأسفانه هیچ نتیجه موثری نداشته است. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

 

 

 

برچسب ها: آلودگی صوتی ، سوژه خبری ، قطار شهری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
آلودگی صوتی برخی از مشاغل ساکنان خیابان بعثت شهر اصفهان را به ستوه آورد + فیلم
سلب آسایش از همسایگان توسط ساختمان سازی در منطقه ۳ تهران + فیلم
شهروند خبرنگار تهران؛
گلایه ساکنان کوچه یاسمین از آلودگی صوتی ایجاد شده توسط ساختمانی در حال ساخت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران
حال و هوای زائران در سه شنبه شب‌های مسجد مقدس جمکران + عکس و فیلم
رنجش خریداران نیسان از تاخیر در تحویل و پلاک گذاری
برگزاری افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
نگرانی والدین از کمبود امکانات ایمنی مقابل برخی از مدارس روستای سلطان محمد طاهر بابل + فیلم
آخرین اخبار
برگزاری افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
حال و هوای زائران در سه شنبه شب‌های مسجد مقدس جمکران + عکس و فیلم
رنجش خریداران نیسان از تاخیر در تحویل و پلاک گذاری
نگرانی والدین از کمبود امکانات ایمنی مقابل برخی از مدارس روستای سلطان محمد طاهر بابل + فیلم
گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران
گشت و گذاری در روستای گردشگری نشل به وقت پاییز + عکس
رنجش ساکنان خیابان اختر غربی گلشهر کرج از آلودگی صوتی مترو
قابی خاطره انگیز از غروب یک روز پاییزی روستای قرن آباد گرگان + عکس
آشنایی دانش آموزان با ورزش اسب سواری و سوارکاری در مجموعه ورزشی شهید نعیمی لامرد
فیلمی از حال و هوای دانش آموزان دبیرستان دخترانه مولوی آموزش و پرورش در هفته سلامت روان