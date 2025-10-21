رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: روز گذشته پلنگ جوانی در شهرستان صالح آباد به علت حمله سگ‌های گله که پس ورود غیرمجاز چوپان به زیستگاه پلنگ روی داد، تلف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسدی‌پور گفت: بررسی‌های میدانی و اولیه کارشناسان حفاظت محیط زیست و دامپزشکی نشان می‌دهد علت مرگ پلنگ جوانی که دیروز در ارتفاعات صالح‌آباد تلف شده، «پارگی حنجره ناشی از حمله سگ‌های گله» بوده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس تحقیقات و گزارش‌های اولیه، چوپان در فصل غیر مجاز چرای دام، دام های خود را به ارتفاعات این شهرستان برای چرا می‌برد.

طبق اظهارات چوپان حادثه‌ دیده در حین چرای دام، سگ‌های گله حضور یک پلنگ جوان حدود 2 ساله را در محدوده احساس کرده و با پارس کردن و حمله به سمت حیوان یورش بردند.

به گفته این مسئول،‌ چوپان در اظهاراتی اعلام کرده است: پلنگ که از حمله سگ‌ها دچار ترس و استرس شده بود برای فرار از خطر به بالای درخت پناه می‌برد. چوپان نیز که در پی سگ‌های خود حرکت کرده و متوجه حضور پلنگ در بالای درخت نبوده و ناگهان با حیوان در فاصله نزدیک مواجه می‌شود و مقابله‌ای بین آنها رخ می‌دهد.

رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه در این مقابله متاسفانه پلنگ توسط سگ‌های گله از پای درآمده است، ادامه داد: با اعلام موضوع از سوی اهالی روستا، محیط‌بانان منطقه فوراا در محل حاضر شدند و لاشه پلنگ را به اداره منتقل کردند. بر اساس مشاهدات و معاینات اولیه توسط کارشناسان اداره‌ کل و شهرستان، گازگرفتگی سگ های گله در چند ناحیه بدن حیوان مشاهده شده است.

اسدی پور با بیان اینکه پلنگ ایرانی از گونه‌های بسیار ارزشمند است، گفت: بی‌توجهی به مقررات چرا و ورود غیرمجاز به زیستگاه‌های حساس علاوه بر تهدید جان دامداران حیات گونه‌های نادر را نیز با خطر مواجه می‌کند.

وی تاکید کرد: این اداره کل ضمن بررسی ابعاد حادثه از همه دامداران منطقه انتظار دارد با رعایت فصل مجاز چرا و خودداری از ورود به ارتفاعات زیستگاهی مانع بروز چنین رخدادهای ناگواری شوند.

اسدی پور افزود: لاشه پلنگ برای انجام آزمایش های دامپزشکی و کالبد شکافی به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی منتقل و نتیجه نهایی پس از دریافت کامل آزمایش‌ها و کالبد شکافی از طریق رسانه های رسمی استان اعلام خواهد شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حیات وحش ، محیط زیست
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
بهتر پلنگ را با گوسفند مقایسه می کنند حداقل ملت از گوشت گوسفند داخل این گرانی ها استفاده می کنند این پلنگ چه خاصیتی داشته و دارد همه جا را کرده اند زیست گاه پلنگ یه مشت که دنبال منافع شخصی بوده اند و هستند محیط زیست
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
احمق
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
فرد متجاوز به حریم باید مجازات بشه.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
در تاریخ این مرزوبوم اگر فقط 1% از هزینه های که بیخردی وجهالت خودشیفتگی و تعصب برای این مملکت ایجادکرده را جمع ببندیم می توان با آن کل ایران با کویرهایش را در حداروپا آباد کرد!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کورش
۱۲:۵۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
نمونه بدن، خون و نمونه ژنتیکی(ژنوم) این حیوان باید استخراج و منجمد و نگهداری بشه. بانک ژن حیات وحش باید برای آیندگان ایجاد و ذخیره بشه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
یعنی پلنگ رو درخت ندیده درخت چند متری بود یا احتمالا سگ ها به سمت زمین پارس میکردن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
کلا سگ گله باید ممنوع بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
همه گوسفنداش باید مصادره بشه
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
همه جا شده زیست گاه پلنگ چه خاصیتی داشته تو این تورم و گرانی که ملت قادر به خرید گوشت نبوده
