باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسدی‌پور گفت: بررسی‌های میدانی و اولیه کارشناسان حفاظت محیط زیست و دامپزشکی نشان می‌دهد علت مرگ پلنگ جوانی که دیروز در ارتفاعات صالح‌آباد تلف شده، «پارگی حنجره ناشی از حمله سگ‌های گله» بوده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس تحقیقات و گزارش‌های اولیه، چوپان در فصل غیر مجاز چرای دام، دام های خود را به ارتفاعات این شهرستان برای چرا می‌برد.

طبق اظهارات چوپان حادثه‌ دیده در حین چرای دام، سگ‌های گله حضور یک پلنگ جوان حدود 2 ساله را در محدوده احساس کرده و با پارس کردن و حمله به سمت حیوان یورش بردند.

به گفته این مسئول،‌ چوپان در اظهاراتی اعلام کرده است: پلنگ که از حمله سگ‌ها دچار ترس و استرس شده بود برای فرار از خطر به بالای درخت پناه می‌برد. چوپان نیز که در پی سگ‌های خود حرکت کرده و متوجه حضور پلنگ در بالای درخت نبوده و ناگهان با حیوان در فاصله نزدیک مواجه می‌شود و مقابله‌ای بین آنها رخ می‌دهد.

رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه در این مقابله متاسفانه پلنگ توسط سگ‌های گله از پای درآمده است، ادامه داد: با اعلام موضوع از سوی اهالی روستا، محیط‌بانان منطقه فوراا در محل حاضر شدند و لاشه پلنگ را به اداره منتقل کردند. بر اساس مشاهدات و معاینات اولیه توسط کارشناسان اداره‌ کل و شهرستان، گازگرفتگی سگ های گله در چند ناحیه بدن حیوان مشاهده شده است.

اسدی پور با بیان اینکه پلنگ ایرانی از گونه‌های بسیار ارزشمند است، گفت: بی‌توجهی به مقررات چرا و ورود غیرمجاز به زیستگاه‌های حساس علاوه بر تهدید جان دامداران حیات گونه‌های نادر را نیز با خطر مواجه می‌کند.

وی تاکید کرد: این اداره کل ضمن بررسی ابعاد حادثه از همه دامداران منطقه انتظار دارد با رعایت فصل مجاز چرا و خودداری از ورود به ارتفاعات زیستگاهی مانع بروز چنین رخدادهای ناگواری شوند.

اسدی پور افزود: لاشه پلنگ برای انجام آزمایش های دامپزشکی و کالبد شکافی به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی منتقل و نتیجه نهایی پس از دریافت کامل آزمایش‌ها و کالبد شکافی از طریق رسانه های رسمی استان اعلام خواهد شد.

منبع: ایرنا