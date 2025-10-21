باشگاه خبرنگاران جوان - برخی گونه‌های منقرض‌شدۀ انسانی مانند نئاندرتال‌ها چند ویژگی مورفولوژیکی داشتند که با انسان‌های مدرن متفاوت بود، از جمله جمجمه‌های کشیده و کم‌ارتفاع، برجستگی‌های ابروی بزرگ‌تر و قفسه‌های سینه عریض‌تر. حالا دانشمندان ژن‌ها این انسان‌های منقرض شده را به موش انتقال داده‌اند و نتایج جالبی گرفته‌اند.

ژن موردنظر که در نئاندرتال‌ها و دنیسوان‌ها وجود داشته، موجب می‌شود موش‌ها سرهای بزرگ‌تر، دنده‌های پیچ‌خورده و ستون فقرات کوتاه‌تری داشته باشند. پژوهشگران از فناوری ویرایش ژن CRISPR استفاده کردند تا این کد ژنتیکی باستانی را وارد موش‌ها کنند و ببینند چگونه ژن ممکن است بر شکل بدن خویشاوندان منقرض‌شده ما اثر گذاشته باشد.

این ژن که GLI3 نام دارد، نقش مهمی در توسعه جنینی انسان‌های مدرن دارد. جهش در این ژن با ناهنجاری‌های جسمی مانند «پُلی‌دَکتِلی» (رشد انگشت اضافه در دست یا پا) و تغییر شکل جمجمه مرتبط است. نئاندرتال‌ها و دنیسوان‌ها هر دو نسخه‌ای کمی متفاوت از ژن GLI3 داشتند که در آن یک اسید آمینه در انتهای بخش کدگذاری جایگزین شده بود. با این حال، هیچ‌یک از این گونه‌های باستانی تعداد انگشت غیرعادی یا نقص‌های جمجمه‌ای تهدیدکننده حیات نداشتند.

به نقل از نویسندگان مطالعه، این گونه‌های منقرض‌شده چند ویژگی مورفولوژیکی داشتند که با انسان‌های مدرن متفاوت بود، از جمله جمجمه‌های کشیده و کم‌ارتفاع، برجستگی‌های ابروی بزرگ‌تر و قفسه‌های سینه عریض‌تر.

برای بررسی اینکه نسخه باستانی ژن GLI3 چگونه ممکن است بر توسعه خویشاوندان منقرض‌شده ما اثر گذاشته باشد، پژوهشگران ابتدا موش‌ها را طوری مهندسی کردند که نسخه ناقص این ژن را داشته باشند. این کار موجب شد موش‌ها دچار ناهنجاری‌های شدید جمجمه و مغز و همچنین پلی‌دکتلی شوند. این موضوع نشان داد نسخه سالم ژن برای رشد جنینی سالم ضروری است.