اصلاح فرایند صدور و تسویه گواهی صرفه جویی انرژی

سرپرست دفتر مهندسی و استاندارد‌های فنی سازمان ساتبا، از اصلاح فرایند صدور، تحویل و تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی برق محقق‌شده در «بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست» با هدف بهبود فرآیند اجرایی و توسعه پروژه‌های بهره‌وری انرژی، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مونا وثوقی‌فرد سرپرست دفتر مهندسی و استاندارد‌های فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به تغییرات جدید اعمال‌شده در دستور العمل جدید اظهار داشت: هدف از اصلاحات انجام‌شده، بهبود فرآیند اجرایی و توسعه پروژه‌های بهره‌وری انرژی از محل بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌های بهینه‌سازی بتوانند با سهولت و شفافیت بیشتری نسبت به تحویل و عرضه گواهی‌های صرفه‌جویی در بورس انرژی اقدام نمایند.

وی در تشریح جزئیات این اصلاحیه افزود: بر اساس نسخه جدید دستورالعمل، گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی برق در دو نوع مجزا شامل «گواهی اوج» و «گواهی عادی» صادر می‌شوند.

وی ادامه داد: گواهی اوج مربوط به میزان صرفه‌جویی در ایام اوج مصرف برق، یعنی از ابتدای خرداد تا پایان شهریور است و گواهی عادی نیز به صرفه‌جویی‌های محقق‌شده در سایر ماه‌های سال اختصاص دارد.

وثوقی‌فرد تاکید کرد: تعیین تعرفه محل صرفه جویی انرژی و فرایند اخذ بهای انرژی در محل وقوع صرفه‌جویی نیز به عنوان یکی از بخش‌های مهم به این دستورالعمل افزوده شده است. این موضوع باعث می‌شود فرآیند صدور گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی با سرعت و شفافیت بیشتری انجام گیرد و در نهایت، سرمایه‌گذاران بتوانند سریعتر گواهی‌های خود را در بازار بورس انرژی عرضه کنند.

سرپرست دفتر مهندسی و استاندارد‌های فنی ساتبا در ادامه گفت: در نسخه جدید، گواهی‌های صادرشده این امکان را دارند که برای تسویه انرژی مصرفی در ساعات مختلف بار شبکه، با اولویت اوج بار، کم باری و میان‌باری، مورد استفاده قرار گیرند. 

به گفته وی این ویژگی جدید می‌تواند جذابیت اقتصادی و انگیزه بیشتری برای دارندگان گواهی‌ها و فعالان حوزه بهره‌وری انرژی ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو و ساتبا همواره تلاش کرده‌اند تا با شناسایی چالش‌ها و به‌روزرسانی ضوابط فنی و اجرایی، مسیر اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی را هموارتر کنند. اصلاح و بازنگری این دستورالعمل نیز در همین راستا انجام گرفته است و گامی مهم در جهت تحقق اهداف ملی بهره‌وری انرژی و کاهش ناترازی انرژی کشور به شمار می‌آید.

منبع: ساتبا

برچسب ها: صرفه جویی انرژی ، بهره وری انرژی
اصلاح فرایند صدور و تسویه گواهی صرفه جویی انرژی
