باشگاه خبرنگاران جوان _ سید علی طباطبایی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان قم با همکاری شهرداری و دستگاههای مرتبط طی سالهای اخیر اقدامهای گستردهای برای نوسازی بافت اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) انجام داده است که پروژه توسعه ضلع شرقی یکی از مهمترین این طرحها به شمار میآید.
او ادامه داد: اجرای این پروژه از شهریور سال ۱۴۰۱ توسط سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی آغاز شد و پس از سه سال عملیات مستمر، اکنون در مراحل تکمیل و بهرهبرداری قرار دارد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم درباره جزییات فنی پروژه گفت: فاز اول شامل احداث کتابخانه با زیربنای بیش از ۱۱ هزار متر مربع و فاز دوم شامل ساخت شبستان امام خمینی (ره) با زیربنای ۲۲ هزار متر مربع است.
طباطبایی به اقدامهای عمرانی دیگر در این طرح اشاره کرد و افزود: احداث کتابخانه و شبستان پیامبر اعظم (ص)، نصب دربهای شبستان، تکمیل سنگکاری پلههای جنوب شرقی، تکمیل نمای زیرین گنبد شبستان، ساخت محراب و اجرای سنگفرش از مهمترین عملیات عمرانی انجام شده در پروژه توسعه ضلع شرقی حرم مطهر بوده است.
او با اشاره به موقعیت ضلع شرقی حرم عنوان کرد: این بخش در خیابان ارم، روبروی شبستان امام خمینی (ره) قرار دارد و تکمیل آن نقش مهمی در تسهیل دسترسی زائران و توسعه خدمات رفاهی و فرهنگی پیرامون حرم مطهر ایفا میکند.
طباطبایی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت: تلاش مشترک اداره کل راه و شهرسازی با شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط، زمینه اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و توسعهای در بافت اطراف حرم مطهر را فراهم کرده است.
منبع:روابط عمومی راه و شهرسازی قم