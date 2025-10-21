کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام امروز نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار امروز پرداخت و اظهار کرد: امروز شاهد بودیم که شاخص هم‌وزن و نماد‌های کوچک و متوسط نسبت به کلیت بازار و نماد‌های بزرگ خودی نشان دادند. شاخص هم‌وزن تجربه یک مثبت جزئی را داشت، در حالی که وضعیت در نماد‌های بزرگ منفی دنبال شد شاخص کل بورس با تغییر منفی ۴۳۹۵ واحدی به عدد سه میلیون و ۵۲ هزار واحدی رسید  

غفوری با اشاره به حجم معاملات در بازار گفت: حجم معاملات امروز به یک میلیارد برگه سهم رسید و ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۲ همت عبور کرد همچنین، تراز نقدینگی یا ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار چیزی حدود ۲۸ میلیارد تومان در بازار امروز ثبت شده است. 

این کارشناس بازار سرمایه افزود: تقابل و خرید در بازار امروز به صورت مساوی تقسیم شد، به طوری که تقریباً ۵۰ درصد بازار در وضعیت مثبت و ۵۰ درصد در وضعیت منفی قرار داشتند. تعداد نماد‌های مثبت به حدود ۴۱۱ نماد و تعداد نماد‌های منفی به حدود ۳۹۰ نماد رسید. 

غفوری در ادامه تصریح کرد: بیشترین ورود نقدینگی امروز به صندوق‌های صنعت پالایشگاهی اختصاص داشت و بیشترین خروج نیز به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت ثبت شد. 

او در نهایت به چشم‌انداز بازار اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم وضعیت بازار را در کوتاه‌مدت ارزیابی کنیم، بازار می‌تواند با نبود ریسک سیستماتیک و کاهش فضای کانال ریسک سیاسی، اهداف بالاتری را در کوتاه‌مدت دنبال کند. به نوعی، این شرایط را می‌توان یک استراحت برای رسیدن به اهداف بالاتر در نظر گرفت.

