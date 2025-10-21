تفاهم نامه همکاری استانداری قم و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برای کاشت۲هزار هکتار از اراضی سراجه به عنوان یکی از نقاط بسیار مهم ایجادگرد و غبار به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان _ استاندار قم از توافق استانداری با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برای حل مشکل کانون گرد و غبار قم خبر داد و گفت: ۲هزار هکتار از اراضی سراجه قم که کانون گرد و غبار استان شناخته می‌شود، با مشارکت استانداری قم و سازمان اوقاف کشور، تحت پوشش گونه‌های مختلف گیاهی قرار خواهند گرفت.

اکبر بهنام جو افزود: قرار بر این شد که سازمان اوقاف کشور، کاشت گونه‌های گیاهی با صرفه اقتصادی را برعهد بگیرد و تأمین آب با استانداری قم خواهد بود و اجرای کار و نگهداری هم بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.

استاندار یادآور شد: حمایت مالی از بیمارستان و درمانگاهی در استان قم که مدتی است ساخت‌شان نیمه کاره مانده است، از دیگر قول‌های ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بود.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم

برچسب ها: ریزگرد ، تفاهم نامه همکاری
خبرهای مرتبط
ناترازی انرژی در یک سال ایجاد نشده است/تاکید بر برنامه‌ریزی مداوم برای حل ناترازی
اسلامی:
ایران در جمع ۱۰ کشور برتر فناوری هسته‌ای قرار دارد
تفاهم نامه همکاری دانشگاه قم و مرکز کامپیوتری علوم اسلامی امضا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قم، شهری که نان را دوباره معنا کرد
ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) آماده افتتاح است
اجرای طرح ماموگرافی رایگان در مراکز درمانی منتخب قم
مصرف روزانه گوشت قرمز در استان قم به طور میانگین ۴۰ تن است
فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در قم
سراجه قم در مسیر حل مشکل گرد و غبار
لزوم تسریع در اجرای احداث مجتمع پردازش و بازیافت در شهر قم
کاشت۲ هزار هکتار از اراضی سراجه،کانون ریز گردهای قم
دستگیری زن سارق در اطراف حرم حضرت معصومه (س)
آخرین اخبار
دستگیری زن سارق در اطراف حرم حضرت معصومه (س)
قم، شهری که نان را دوباره معنا کرد
اجرای طرح ماموگرافی رایگان در مراکز درمانی منتخب قم
مصرف روزانه گوشت قرمز در استان قم به طور میانگین ۴۰ تن است
کاشت۲ هزار هکتار از اراضی سراجه،کانون ریز گردهای قم
لزوم تسریع در اجرای احداث مجتمع پردازش و بازیافت در شهر قم
سراجه قم در مسیر حل مشکل گرد و غبار
فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در قم
ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) آماده افتتاح است
۲۰ هزار تولد در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم ثبت شد
قرار گرفتن چند طرح عمرانی قم در ردیف طرح‌های ویژه کشور