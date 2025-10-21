رئیس پارک علم و فناوری استان قم از آغاز فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _خیر الله رهسپارفرد با اشاره به اینکه قدمت جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی به سال ۱۳۸۳ بازمی‌گردد، گفت: در بیستمین دوره جشنواره نیز، همانند ادوار گذشته، شرکت‌کنندگان در دو بخش طراحان کسب‌وکار و فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس پارک علم و فناوری قم با اشاره به اینکه دبیرخانه اصلی جشنواره در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر است، افزود: وجه تمایز این دوره نسبت به دوره‌های پیشین آن است که با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف گسترش مشارکت استانی، مسئولیت دبیرخانه‌های استانی جشنواره به پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور واگذار شده است.

فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در قم

وی در ادامه از اختصاص جوایز نقدی قابل‌توجه برای برگزیدگان این رویداد ملی خبر داد وگفت: شرکت‌کنندگان برتر هر بخش در مرحله نهایی معرفی و از حمایت‌های مالی و توسعه‌ای دبیرخانه مرکزی بهره‌مند خواهند شد.

مهلت ثبت‌نام در جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی تا ۱۵ آبان‌ماه سال جاری ومتقاضیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.shtf.ir نسبت به بارگذاری طرح‌ها و محصولات فناورانه خود اقدام کنند.

منبع:روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم

برچسب ها: کارآفرینی ، جشنواره ملی
خبرهای مرتبط
برنامه چهار ساله ورزش و جوانان استان قم به تصویب رسید
لزوم جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قم
انعقاد تفاهم نامه آموزشی باشگاه خبرنگاران جوان قم با اداره کل آموزش فنی حرفه‌ای استان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قم، شهری که نان را دوباره معنا کرد
ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) آماده افتتاح است
اجرای طرح ماموگرافی رایگان در مراکز درمانی منتخب قم
مصرف روزانه گوشت قرمز در استان قم به طور میانگین ۴۰ تن است
فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در قم
سراجه قم در مسیر حل مشکل گرد و غبار
لزوم تسریع در اجرای احداث مجتمع پردازش و بازیافت در شهر قم
کاشت۲ هزار هکتار از اراضی سراجه،کانون ریز گردهای قم
دستگیری زن سارق در اطراف حرم حضرت معصومه (س)
آخرین اخبار
دستگیری زن سارق در اطراف حرم حضرت معصومه (س)
قم، شهری که نان را دوباره معنا کرد
اجرای طرح ماموگرافی رایگان در مراکز درمانی منتخب قم
مصرف روزانه گوشت قرمز در استان قم به طور میانگین ۴۰ تن است
کاشت۲ هزار هکتار از اراضی سراجه،کانون ریز گردهای قم
لزوم تسریع در اجرای احداث مجتمع پردازش و بازیافت در شهر قم
سراجه قم در مسیر حل مشکل گرد و غبار
فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در قم
ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) آماده افتتاح است
۲۰ هزار تولد در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم ثبت شد
قرار گرفتن چند طرح عمرانی قم در ردیف طرح‌های ویژه کشور