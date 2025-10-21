لزوم تسریع در اجرای احداث مجتمع پردازش و بازیافت در شهر قم

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید عبدالله میرابراهیمی گفت: با توجه به توسعه روز افزون جمعیت در جهان و کمبود منابع انرژی و استفاده نادرست از منابع موجود در اطراف محیط زندگی و حفظ محیط زیست، توجه به چرخه بازیافت از اهمیت خاصی برخوردار است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم افزود: احداث مجتمع پردازش پسماند خشک از الزاماتی است که در این راستا در شهر قم میتواند صورت پذیرد که دارای مزایای متنوعی است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: کاهش مشکلات زیست محیطی، کاهش آلودگی ناشی از سوزاندن پسماندها، افزایش سطح بهداشت جامعه و ارتقای سلامت و بهداشت شهری، کاهش مشکلات ناشی از حیوانات ناقل بیماری به انسان و ... از جمله مزایای بهداشتی و زیست محیطی ایجاد مجتمع پردازش خواهد بود.
میرابراهیمی با اشاره به مزایای فرهنگی و اجتماعی ایجاد مجتمع پردازش پسماند خشک در شهر قم، تصریح کرد: جلوگیری از فعالیت ضایعاتیها، ساماندهی و هدایت در مسیر قانون و جلوگیری از تردد خودروهای غیر مجاز حمل نقل پسماندهای خشک، ارتقاء امنیت و کاهش سرقتهای خرد در سطح شهر و افزایش مشارکت شهروندی در طرحها تفکیک از مبدا از جمله این مزایا است.
او با بیان اینکه مطالعات و مکانی یابی طرح مذکور نهایی شده است، یادآور شد: زمین مورد نیاز برای اجرای طرح حدود ۱۲۰ هکتار مربع میباشد که در ۲ فاز ۴۴ هکتاری و ۷۶ هکتاری تحت عملیات اجرا قرار میگیرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: در صورت اجرای طرح ساماندهی زباله گردها و گاراژهای ضایعاتی در مجتمع پردازش پسماند خشک، میتوان انتظار داشت که کارخانهها و کارگاههای صنعت بازیافت تحت عنوان صنایع تبدیلی در محدوده سایت البرز مستقر شوند تا مجتمع دفع و پردازش پسماند البرز شکل گیرد در این صورت مدیریت چرخه بازیافت در شهر قم کامل میگردد.
