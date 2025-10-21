دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF

به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی بعد از ۶ سال، در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا به دعوت رسمی FATF از خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی FATF و بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هم اکنون در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافته است.

در اجلاس پاریس، قرار است پیشرفت برنامه اقدام کشور با محوریت تصویب و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی «پالرمو» مورد بحث و بررسی قرار گیرد و هیئت ایرانی فرآیند تصویب و اجرای این قانون جدید را تشریح و عملاً برنامه‌ریزی جلسات آتی بین کشور و نمایندگان این نهاد تا رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات احتمالی اعضا صورت پذیرد.

همچنین در این اجلاس، پیشرفت برنامه اقدام برخی کشور‌های لیست خاکستری FATF شامل موناکو، بلغارستان، سوریه، یمن، الجزایر، موزامبیک، بورکینافاسو، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان‌جنوبی، کامرون، نامیبیا، آنگولا، جبل‌الطارق، کنیا، میانمار، ویتنام، نپال، لائوس و ونزوئلا مورد بررسی و درباره این کشور‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

لازم به ذکر است، تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم «CFT» توسط جمهوری اسلامی ایران بعد از تودیع آن نزد سازمان ملل متحد توسط وزارت امور خارجه به گروه ویژه اقدام مالی اعلام خواهد شد و احتمالاً در جلسه آتی FATF مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی پیش‌تر بر لزوم عضویت دائم ایران در گروه منطقه‌ای اوراسیای FATF برای فعال‌سازی تریبون رسمی کشور در دفاع از منافع ملی و تغییر نهاد ارزیاب ایران از صندوق بین‌المللی پول و گروه FATF، به گروه منطقه‌ای این نهاد که کشور‌های دوست و همسوی ایران در آن حضور دارند، تأکید کرده بود.

منبع: مرکز ملی اطلاعات مالی

