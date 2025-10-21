باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا هوشمندی* - دکتر ظریف در ادامه مواضع همیشگیاش، این بار نیز در حالیکه روسیه، یکی از ۵ کشور دارای حق وتو، در حمایت از ایران برای جلوگیری از اجرای اسنپبک تلاش میکند و بهعنوان رئیس دورهای شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۲۳۱ را نیز پایانیافته اعلام کرد، بار دیگر ظریف غربگرایی خود را برملا کرد و مواضع ضدروسی گرفت. وی که خسارات جبرانناپذیری با برجام به کشور وارد کرد، ظاهرا عزادار پایان دوره توافق فوق نیز هست و همچنان از خسارت محض دفاع میکند. این در حالی است که وزیر خارجه اسبق باد نکاتی را مدنظر قرار دهد.
۱-آقای دکتر ظریف مدعی است جان کری وزیر وقت خارجه آمریکا به وی گفته مکانیزم ماشه، پیشنهاد سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بوده است. درباره این ادعا ۳ موضوع مهم وجود دارد؛ اولا ظریف، به کری اعتماد دارد که حرف وی را باور کرده؛ همان کسی که برجام را تضمین کرده بود ولی در همان دولت اوباما به دفعات از سوی ایالات متحده نقض شد و خود جان کری تنها چند هفته پس از برجام، بانکداران مطرح دنیا را در لندن پایتخت انگلستان جمع کرد و گفت با وجود توافق با ایران در برجام، توصیه نمیکند بانکهای جهان با ایران وارد تعامل و همکاری شوند!
دوم آنکه اصلا هم کری و هم ظریف حقیقت را میگویند و پیشنهاد ماشه از سوی لاوروف مطرح شده بود؛ خب! دیپلماتی اگر هوشیار باشد، بندی را در برجام میپذیرد که با وجود آنکه ایران قصد داشت تمام تعهداتش را انجام دهد، به هر بهانهای حتی کشورهایی که به توافق عمل نکردند، بتوانند ماشه را فعال کنند؟! اصلا لاوروف پیشنهاد داد؛ شما چرا به عنوان مذاکرهکننده ارشد ایران، آن را پذیرفتید؟ سوم آنکه چند ماه قبل جناب دکتر صالحی از اعضای تیم مذاکره کننده و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در مصاحبهای به صراحت بیان کردند که طرف روس و شخص آقای لاوروف با کنجاندن مکانیسم ماشه در برجام مخالف بود و در همان زمان مذاکرات این موضوع را اعلام کرد زیرا قدرت وتو از 5 عضو شورای امنیت گرفته میشد واین موضع را با طرف ایرانی هم مطرح کرده بود. این صحبتهای جناب صالحی با ادعاهای ضد روس ظریف هیچ انطباقی ندارد.
۲-برخلاف مواضع ضدروسی دکتر ظریف که از آنجا که در گفتوگوی ایشان با خبرگزاری رسمی دولت - ایرنا - مطرح شده و همین موجب دلسردی روسها پس از تلاشهای بسیار برای ممانعت از فعال سازی اسنپ بک شد و موجب مواجهه علنی مسکو با آمریکا و غرب میشود، همین روسیه و چین، هنگام مذاکرات منجر به برجام در سال ۹۴ هم از حاتمبخشیهای رئیس تیم مذاکرهکننده ایران متعجب شده بودند و در برابر زیادهخواهیهای غرب، بارها به آقای ظریف پیشنهاد دادند برخی امتیازات را به آمریکا و اروپا واگذار نکند و طرف ایران را خواهند گرفت تا توافقی متوازن و نه یکطرفه به سود غرب شکل نگیرد ولی ایشان همان موقع هم معتقد بود آمریکا همه دنیاست و «چون که صد آید، نود هم پیش ماست» از این رو توجهی به توصیههای کشورهای شرق نکرد.
۳- پیش از مذاکرات، آقایان به غرب امتیاز دادند و برای نشان دادن حسن نیت به دشمنان گرگصفت ایران، با توقف غنیسازی ۲۰ درصد اورانیم، با دست خالی به مذاکرات وارد شدند. کدام عاقلی برای آنکه به دشمن اثبات کند قصدی برای ساخت بمب اتم ندارد، خود را قبل از مذاکره خلع سلاح میکند؛ آن هم در میز مذاکرهای که کابویهای آمریکایی نه با سلاح و اسب بلکه خیلی باکلاس ولی با همان خوی وحشیگری حاضرند؟
ایشان بعد هم با زبان بدن خود در مذاکرات، پیام ضعف کشور را به طرف مقابل ارسال کرد. امریکای جنایتکار، انگلیس خبیث، فرانسه ارسالکننده خونهای آلوده به ایران و آلمان نازیصفت چطور ممکن است وقتی به صورت ناخواسته پیام استیصال از آقای وزیر زباندان ما دریافت کنند، حاضر به توافقی منصفانه و بحق شوند؟ نتیجه مذاکره اینچنینی، «تقریبا هیچ»ی شد که رئیس کل بانک مرکزی خود آقای روحانی مطرح کرد.
۴- جای تعجب است اگر دکتر ظریف هنوز درنیافته با توجه به ضرر عظیمی که به امنیت ایران و معیشت مردم وارد کرده، دیگر جز برخی رسانهها، سیاستمداران و دیپلماتهای همفکرش در جناح خاص، کسی توجیهاتش را نمیپذیرد و این سخنان، فاجعهای که آفریده را برطرف نمیکند.
۵- کیست که نداند ظریف یکی از تئوریسینهای مذاکرات مستقیم با آمریکا در نزد دکتر پزشکیان است؟ وزیرخارجه اسبق چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه النهار خواستار مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا شد و این مذاکرات را تنها راه چاره حل مشکلات کشور دانست. بدون در نظر گرفتن حملات آمریکا به ایران بعد از ۵ دور مذاکرات انجام شده. ظریف هنوز هم قائل به مذاکره با آمریکاست و هزاران برابر ضربات با خروج ترامپ از برجام، تحمیل تحریمهای شدید، حمله نظامی و اجرای مکانیسم ماشه نیز به کشور تحمیل شود، نظر ایشان تغییر نمیکند!
چطور ممکن است انسانی حاضر شود پس از ترور و شهادت ۱۰۰۰ هموطنش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با قاتل آنها مذاکره کند؟ البته این شامل دکتر ظریف نمیشود. ایشان غیر از قهرهای سیاسی و استعفاهای مکرر در بزنگاهها سابقه سیاه دیگری نیز دارد که فراموشناشدنی است. برای ارزیابی آقای وزیر کافی است پرسش و پاسخ زیر را بخوانید. یادداشتم را با همین سوال و جواب به پایان میبرم؛ قضاوت با خوانندگان محترم.
۲۰ روز پس از ترور سردار بزرگ تاریخ ایرانزمین که جهان همانندش را به خود ندیده و ملت داغدار شهادت اوست، هفتهنامه مشهور و مطرح آلمانی با وزیر وقت خارجه ایران گفتوگو میکند.
از چنین فردی با این میزان درک، چه انتظاری میتوان داشت؟
* فعال رسانه