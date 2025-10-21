کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی شرکت «سکه بیت» با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شد

دادستان عمومی و انقلاب منوجان از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی شرکت هوشمند جهان گستر (سکه بیت) خبر داد و گفت: این پرونده با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور با ۳۷۲ نفر شاکی از سراسر کشور تشکیل و پس از طی روال قضایی در دادسرای منوجان به دادگاه کیفری ۲ این شهرستان ارسال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  دادستان عمومی و انقلاب منوجان از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی شرکت هوشمند جهان گستر (سکه بیت) خبر داد و گفت: این پرونده با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور با ۳۷۲ نفر شاکی از سراسر کشور تشکیل و پس از طی روال قضایی در دادسرای منوجان به دادگاه کیفری ۲ این شهرستان ارسال شده است.

مصیب آسیابانی روز سه‌شنبه در تشریح جزییات این پرونده ضمن اشاره به این مطلب که با پیگیری ویژه مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان منوجان و تلاش قاضی پرونده، کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی موسوم به شرکت هوشمند جهان گستر (سکه بیت) صادر شده است، افزود: این پرونده ۴۵ جلدی از جمله پرونده‌های مهم حوزه قضایی شهرستان منوجان به شمار می رود و رسیدگی به آن مورد توجه ویژه قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منوجان با اشاره به این مطلب متهم اصلی این پرونده متواری است، اظهار داشت: در این راستا برای ۶ نفر از افرادی که با تشکیل شبکه فساد مالی، نسبت به حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه به صورت قبول سپرده در قالب قرارداد مشارکتی سرمایه گذاری اقدام می‌کردند، قرار جلب به دادرسی صادر شد.

آسیابانی تصریح کرد: اعضای این شبکه با پرداخت سودهای ماهیانه و با مبلغ بالا در فضای مجازی، مبالغی حدود چهار میلیون دلار را از افراد دریافت کرده اند و با خرید رمز ارز و طلا در بستر فضای مجازی فارکس اقدام به خرید و فروش و انجام معاملات اقتصادی می کردند و در ماه های ابتدایی نیز مبالغی را به عنوان سود پرداخت کرده اند.

وی ادامه داد: شاکیان این پرونده پس از مواجه شدن با عدم پرداخت سود مورد توافق، متوجه فرار متهم اصلی پرونده شده و شکایاتی را در دادسرای منوجان مطرح کرده اند که پس از تشکیل پرونده، انجام استعلامات لازم، اخذ نظریه هیئت کارشناسی و وصول پرونده های مرتبط از سراسر کشور و با تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده به منظور طی مراحل قانونی به دادگاه کیفری ۲ شهرستان منوجان ارسال شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منوجان با هشدار موکد به شهروندان در خصوص عدم اعتماد به افراد حقیقی و حقوقی در سپردن سرمایه‌های مالی خود، تاکید کرد: مردم باید از اعتماد به تبلیغات گسترده و فریبکارانه ای که وعده اعطای سودهای غیر متعارف و فراتر از سیستم بانکی را مطرح می کنند، جدا اجتناب کنند و با واگذاری سرمایه‌های خود به دیگران، عامل نابودی اصل سرمایه و فشارهای روحی و روانی به خانواده خود نباشند.

۱۵:۴۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چقدر دیر اقدام کردید؟ این شرکت یکی از کلاهبردارترین شرکت های هرمی در ایران هستش که سرمایه و پول خیلی ها رو دزدیده پس نداده
۱۴:۵۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
