کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی شرکت «سکه بیت» با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب منوجان از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی شرکت هوشمند جهان گستر (سکه بیت) خبر داد و گفت: این پرونده با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور با ۳۷۲ نفر شاکی از سراسر کشور تشکیل و پس از طی روال قضایی در دادسرای منوجان به دادگاه کیفری ۲ این شهرستان ارسال شده است.

مصیب آسیابانی روز سه‌شنبه در تشریح جزییات این پرونده ضمن اشاره به این مطلب که با پیگیری ویژه مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان منوجان و تلاش قاضی پرونده، کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی موسوم به شرکت هوشمند جهان گستر (سکه بیت) صادر شده است، افزود: این پرونده ۴۵ جلدی از جمله پرونده‌های مهم حوزه قضایی شهرستان منوجان به شمار می رود و رسیدگی به آن مورد توجه ویژه قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منوجان با اشاره به این مطلب متهم اصلی این پرونده متواری است، اظهار داشت: در این راستا برای ۶ نفر از افرادی که با تشکیل شبکه فساد مالی، نسبت به حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه به صورت قبول سپرده در قالب قرارداد مشارکتی سرمایه گذاری اقدام می‌کردند، قرار جلب به دادرسی صادر شد.

آسیابانی تصریح کرد: اعضای این شبکه با پرداخت سودهای ماهیانه و با مبلغ بالا در فضای مجازی، مبالغی حدود چهار میلیون دلار را از افراد دریافت کرده اند و با خرید رمز ارز و طلا در بستر فضای مجازی فارکس اقدام به خرید و فروش و انجام معاملات اقتصادی می کردند و در ماه های ابتدایی نیز مبالغی را به عنوان سود پرداخت کرده اند.

وی ادامه داد: شاکیان این پرونده پس از مواجه شدن با عدم پرداخت سود مورد توافق، متوجه فرار متهم اصلی پرونده شده و شکایاتی را در دادسرای منوجان مطرح کرده اند که پس از تشکیل پرونده، انجام استعلامات لازم، اخذ نظریه هیئت کارشناسی و وصول پرونده های مرتبط از سراسر کشور و با تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده به منظور طی مراحل قانونی به دادگاه کیفری ۲ شهرستان منوجان ارسال شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منوجان با هشدار موکد به شهروندان در خصوص عدم اعتماد به افراد حقیقی و حقوقی در سپردن سرمایه‌های مالی خود، تاکید کرد: مردم باید از اعتماد به تبلیغات گسترده و فریبکارانه ای که وعده اعطای سودهای غیر متعارف و فراتر از سیستم بانکی را مطرح می کنند، جدا اجتناب کنند و با واگذاری سرمایه‌های خود به دیگران، عامل نابودی اصل سرمایه و فشارهای روحی و روانی به خانواده خود نباشند.