پایان فرار دو ساله سارقان ۱۲۰ میلیارد مس 

باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: حدود دو سال قبل، سرقت یک محموله مس خالص، لحظاتی پس از خروج از یکی از معادن حوزه استان کرمان رخ داد که پیگیری موضوع با بررسی دقیق بارنامه‌ها و محل سرقت این محموله توسط پلیس آگاهی انجام گرفت.

سردار "موقوفه ئی" افزود: پیجویی‌های پلیس به رغم گذشت زمان طولانی ادامه یافت و نهایتا با تلاش بی وقفه ماموران عملیات ویژه پلیس آگاهی استان سرنخ‌های لازم در رابطه با هویت و موقعیت طراح اصلی نقشه سرقت این محموله ۱۲۰ میلیاردی به دست آمد.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در نهایت با اعزام یک تیم از ماموران دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان کرمان به استان اصفهان، عامل اصلی سرقت این محموله به همراه سه متهم دیگر در نقاط مختلف دستگیر و با انتقال آنان به پلیس آگاهی راز این سرقت بزرگ برملا شد.