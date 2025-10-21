باشگاه خبرنگاران جوان- بخشدار جزیره هرمز گفت: روزانه دوازده هزار گردشگر با سفر به جزیره هرمز از زیبایی‌های این جزیره دیدن می‌کنند.

محمد بنده افزود: دره مجسمه ها، الهه نمک، دره رنگین کمان، ساحل سرخ و نقره‌ای، ساحل لاک پشتها، ساحل چند درخت، قلعه پرتغالی‌ها و جنگل‌های حرا تنها بخشی از جاذبه‌های گردشگری جزیره هرمز است.

گردشگران جزیره هرمز هم از سراسر کشور و هم از کشور‌های اروپایی، آسیای میانه، هند، چین و حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند.

وی گفت: یک هتل و بیش از چهارصد خانه بوم گردی و خانه مسافر در این جزیره فعال است.

بخشدار جزیره هرمز افزود: در خانه‌های بوم گردی و مسافر، غذا‌های سنتی و محلی استان هرمزگان مانند قلیه ماهی، ماهی شکم پر، خوراک ماهی و میگو و نان تیموشی از مسافران پذیرایی می‌کند.

جزیره هرمز در ۸ کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس واقع است.

منبع:صداوسیما