باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه گزارش داد که از زمان آغاز آتشبس، حداقل ۸۷ فلسطینی در نوار غزه شهید شدهاند.
طبق اطلاعات این وزارتخانه، ۳۱۱ نفر در روزهای اخیر زخمی شدهاند. به ویژه، طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳ جسد از شهدا به بیمارستانهای غزه منتقل شده است، از جمله هفت نفر که قربانی حملات مستقیم اسرائیل بودند. شش جسد دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
تعداد کل شهدای نسل کشی اسرائیل در نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اکنون به ۶۸۲۲۹ نفر و بیش از ۱۷۰۰۰۰ نفر زخمی رسیده است.
این وزارتخانه همچنین گزارش داد که اسرائیل اجساد ۱۵ فلسطینی شهید شده در نوار غزه را بازگردانده است. در مجموع ۱۶۵ جسد تحت توافق آتشبس با کمک کمیته بینالمللی صلیب سرخ به منطقه محصور فلسطینی بازگردانده شدهاند.
در ۶ اکتبر، هیئتهایی از اسرائیل و حماس مذاکرات غیرمستقیم در مورد حل و فصل درگیری در نوار غزه را با میانجیگری مصر، قطر و ایالات متحده از سر گرفتند و ترکیه نیز به این رایزنیها پیوست. در ۹ اکتبر، طرفین توافقنامهای را برای اجرای مرحله اول طرح صلح که قبلاً توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ارائه شده بود، امضا کردند. روز بعد، نظامیان اسرائیلی اعلام کردند که توافق آتشبس در غزه به اجرا درآمده و نیروها در امتداد خطوط استقرار بهروز شده مستقر شدهاند.
منبع: قدس نیوز