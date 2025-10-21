معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از اجرای طرح ملی «هفته ماموگرافی رایگان» تا ۳ آبان ماه در مراکز درمانی منتخب استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ روح الله تقوی با اشاره به اینکه سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، تأکید کرد: در راستای کمک به سلامت بانوان اجرای این طرح در سراسر کشور انجام می‌شود که در استان قم نیز در حال انجام است.

وی بیان کرد: این بیماری حدود ۲۶ درصد از کل سرطان‌های زنان را تشکیل داده و یکی از علل اصلی مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار می‌رود.

تقوی تاکید کرد: تشخیص زودهنگام سرطان پستان می‌تواند بیش از ۹۰ درصد شانس درمان کامل را فراهم کند و موجب کاهش عوارض جسمی و روحی بیمار شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه ماموگرافی دقیق‌ترین روش برای شناسایی توده‌های کوچک در پستان است گفت: هدف از اجرای طرح ماموگرافی رایگان افزایش آگاهی بانوان نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام و کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان است.

وی گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در دو بیمارستان شهدا و شهید بهشتی قم انجام می‌شود که بانوان می‌توانند با شماره گیری تلفن ۳۷۱۴۰ نوبت خود را ثبت و نسبت به انجام خدمات رایگان اقدام کنند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: اخبار سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی قم
خبرهای مرتبط
آخرین روند احداث مرکز جامع سرطان استان قم
خدمات پاراکلینیکی با تعرفه دولتی در یکی از مناطق کم برخوردار قم ارائه می‌شود
ارائه خدمات ماموگرافی با تعرفه دولتی در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قم، شهری که نان را دوباره معنا کرد
اجرای طرح ماموگرافی رایگان در مراکز درمانی منتخب قم
مصرف روزانه گوشت قرمز در استان قم به طور میانگین ۴۰ تن است
دستگیری زن سارق در اطراف حرم حضرت معصومه (س)
لزوم تسریع در اجرای احداث مجتمع پردازش و بازیافت در شهر قم
کاشت۲ هزار هکتار از اراضی سراجه،کانون ریز گردهای قم
آخرین اخبار
دستگیری زن سارق در اطراف حرم حضرت معصومه (س)
قم، شهری که نان را دوباره معنا کرد
اجرای طرح ماموگرافی رایگان در مراکز درمانی منتخب قم
مصرف روزانه گوشت قرمز در استان قم به طور میانگین ۴۰ تن است
کاشت۲ هزار هکتار از اراضی سراجه،کانون ریز گردهای قم
لزوم تسریع در اجرای احداث مجتمع پردازش و بازیافت در شهر قم
سراجه قم در مسیر حل مشکل گرد و غبار
فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در قم
ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) آماده افتتاح است
۲۰ هزار تولد در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم ثبت شد
قرار گرفتن چند طرح عمرانی قم در ردیف طرح‌های ویژه کشور