رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاور امنیت ملی عراق با یکدیگر دیدار کردند.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 -\u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f9 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647- \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0644\u0627\u0639\u0631\u062c\u06cc\u060c \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0647\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u0628\u0627\u0642\u0631 \u0642\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0641\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.