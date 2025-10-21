رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاور امنیت ملی عراق با یکدیگر دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ظهر امروز -سه‌شنبه ۲۹ مهرماه- قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق با حضور در بهارستان، با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار رئیس مجلس و مشاور امنیت ملی عراق
