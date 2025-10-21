تولید میگو ۵۰ هزارتن کاهش یافت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمود حافظیه معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نشست خبری امروز با اشاره به الگوی کشت آبزیان، گفت: این الگو چیدمان آبزی پروری کشور است گونه‌های متعددی داریم که در حوزه ماهیان سردآبی در کشور قزل آلا رنگین کمان حدود ۲۰۰ هزار تن تولید می‌شود و در بخش ماهیان گرمابی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن کپورماهیان تولید داخل داریم.

وی با تاکید بر رعایت الگوی کشت آبزیان در استان‌های کشور افزود: به طور قطع هر استانی در راستای برنامه الگوی کشت حرکت کند از مزایای این بخش بهره‌مند خواهد شد. تمام مراکز و پژوهشکده‌های استانی کشور اهداف ملی را دنبال می‌کنند.

تولید میگو کاهش یافت

در ادامه عقیل دشتیان نسب، رئیس پژوهشکده میگو کشور در بوشهر با اشاره به تولیدات کشور در بخش میگو، گفت: سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ هزار تن میگو در کشور تولید شد که بنا بود هر سال ۲۰ درصد به این آمار اضافه شود.

وی افزود: با تدوین این سیاست‌گذاری باید میزان تولید میگو کشور به حدود ۱۲۰ هزار تن می‌رسید با وجود یک بیماری باکتریایی امروز ۵۰ هزار تن است.

این محقق با بیان اینکه بخش زیادی از این تولید در هرمزگان و بوشهر بوده است، افزود: بیماری باکتریایی AHPND طی سال‌های اخیر اجازه افزایش تولید را نداد و ما در این پژوهشکده به دنبال کنترل و از بین بردن این بیماری در میگو هستیم.

دشتیان نسب ادامه داد: این بیماری چون ریشه باکتریایی دارد باید وارد گوارش میگو شود تا بیماری‌زا باشد. در واقع باید تعداد این باکتری در دستگاه گوارش میگو زیاد شود تا تولید سم کند و در ادامه منجر به تلف شدن میگو شود. ما به دنبال پیشگیری از این امر هستیم یعنی اجازه ندهیم تعداد باکتری در گوارش میگو به سطح تولید سم برسد.

وی گفت: محققان ما با وارد کردن باکتری دیگر مانع می‌شوند تا سیگنال‌های باکتری AHPND فعال شود. یا سعی داریم با وارد کردن مواد دیگر به گوارش میگوها، میزان باکتری مورد نظر را کاهش دهیم.