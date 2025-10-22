مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: پایداری تولید ثبات قیمت مرغ تا پایان سال مستلزم تامین به موقع نهاده دامی با نرخ مصوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر تامین نهاده های دامی بشدت دچار چالش و بحران است و برای تولید پرورش در سامانه بازارگاه به میزان کافی بارگزاری و بارگیری نمی شود که براین اساس تولیدکنندگان نمی توانند در طول دوره پرورش به نهاده دامی با نرخ مصوب و ارز ترجیحی دسترسی پیدا کنند.

به گفته وی، عدم دسترسی به نهاده با نرخ مصوب هزینه های تولید را افزایش می دهد و شرط حفظ قیمت آن است که دولت به تعهدات خود در ارتباط با نهاده دامی عمل کند و در زمان مقرر در سامانه بازارگاه بارگزاری کند تا مرغداران بتوانند خریداری کنند.

اسداله نژاد ادامه داد: در بحث تامین نهاده های دامی، وزیر جهاد مظلوم واقع شده است چراکه معضل اصلی تامین ارز و تخصیص به موقع است که از وظایف بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است که این‌کار را انجام دهند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در واکنش به تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار درخواست وزارت جهاد مبنی بر تخصیص ارز تامین شده است، افزود: در ابتدای امسال دولت ۵.۶ میلیارد دلار بدهی ارزی به واردکنندگان داشت که سال گذشته ۱۱.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اول تخصیص یافت که باصرفه جویی یک میلیارد دلار، بدهی به ۴.۶ میلیارد دلار رسید و انچه مجلس برای امسال تصویب کرد، ۸.۲ میلیارد دلار است، درحالیکه نیاز امسال حداقل ۱۰.۵ میلیارد دلار است. براین اساس دولت بدهی سال قبل صفر کرده و هرانچه در ۷ ماهه امسال دولت ارز نهاده های دامی و کالاهای اولویت اول بدهکار است و هشدار دادیم که اگر ارز ترجیحی به موقع تامین نشود و نهاده در سامانه بارگزاری نشود، آینده خوبی پیش رو نیست.

وی در خصوص اظهارات وزیر مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت مرغ تا پایان سال گفت:از سران سه قوه تقاضا داریم که ارز مورد نیاز واردات نهاده به موقع تامین شود تا پایداری تولید استمرار یابد و مرغ و دیگر کالاهای اول با قیمت مصوب عرضه شود.