باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در مراسم رونمایی از کتاب «غنا و موسیقی، سلسله پژوهش‌های امام خامنه‌ای» سخنرانی کرد و نکات مهمی را درباره وضعیت منطقه و لبنان بیان داشت.

شیخ نعیم قاسم در سخنرانی خود اظهار داشت: ما در مرحله و ایستگاهی از درگیری قرار داریم که با وجود درد و رنج فراوان، امیدبخش است، زیرا "اسرائیل" اهداف خود را محقق نکرده و هرگز نیز نخواهد توانست محقق کند. نتانیاهو می‌تواند بگوید که در هر جایی می‌کشد، اما نمی‌تواند بگوید که به ثبات رسیده و آینده از آنِ موجودیت "اسرائیل" است.

وی با انتقاد شدید از دخالت آمریکا در لبنان و منطقه، گفت: دخالت آمریکا در لبنان و منطقه بسیار بد است و ثابت می‌کند که این کشور عامل نسل‌کشی و کشتار جمعی است؛ زیرا پروژه توسعه‌طلبانه‌ای را دنبال می‌کند. هنگامی که نتانیاهو از "اسرائیل بزرگ" سخن می‌گوید، این [ایده و طرح] در راستای خدمت به "آمریکای بزرگ" است؛ زیرا ما شاهد اقدامات ترامپ در سراسر جهان هستیم.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: ثبات لبنان تنها با مهار کردن و [کوتاه کردن] دست "اسرائیل" محقق می‌شود. لبنان هرگز نمی‌تواند آنچه "اسرائیل" و آمریکا می‌خواهند را به آنها بدهد، تا زمانی که ملتی سرافراز و فداکاری‌های بزرگ وجود دارد. لبنان باید آزاد، سرافراز، مستقل و ارباب خود باقی بماند.

او همچنین گفت: "اسرائیل" خواهان اجرای توافق و پایان دادن به منازعه با لبنان نیست؛ زیرا می‌خواهد لبنان را ببلعد و وجود آن را از بین ببرد. هر کس گمان می‌کند که با خلع سلاح حزب‌الله، مشکل حل می‌شود، در اشتباه است؛ زیرا سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است و آنها خواهان قدرت برای لبنان نیستند.

وی افزود: ما از تهدید‌ها تأثیر نمی‌پذیریم. توافق را اجرا کنید؛ لبنان آن را اجرا کرده است. تمام مانور‌ها و فشار‌ها تنها اتلاف وقت است.

دبیرکل حزب‌الله در ادامه خطاب به دولت لبنان گفت: شما مسئولیت حاکمیت را بر عهده دارید، پس به شیوه‌ای صحیح برای حفاظت از حاکمیت لبنان عمل کنید. شما مسئول بازسازی هستید. رئیس بانک مرکزی لبنان کارمند آمریکا نیست که با اموال مردم، آنها را تحت فشار قرار دهد؛ دولت باید به این وضعیت پایان دهد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین