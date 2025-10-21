 به علت وقوع زلزله، مدارس سپیدان روز چهارشنبه، ۳۰ مهرماه به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اظهار کرد: به دنبال وقوع ۲ زمین‌لرزه در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۸ و ۲۹ مهرماه، با بزرگی ۴ و ۴.۷ ریشتر در منطقه سپیدان (اردکان)، ستاد مدیریت بحران در این شهرستان جلسه‌ای برگزار کرد.

او با اشاره به مصوبه جلسه، تصریح کرد: به منظور فراهم آوردن امکان تحصیل با آرامش بیشتر برای دانش‌آموزان، همه مدارس شهرستان سپیدان در روز چهارشنبه، ۳۰ مهرماه، به صورت غیرحضوری و مجازی فعالیت خواهند داشت.

غلامی همچنین ابراز امیدواری کرد که این زمین‌لرزه‌ها، پس‌لرزه دیگری به همراه نداشته باشد.

همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان فارس با صدور اطلاعیه‌ای، نحوه فعالیت مدارس این شهرستان در روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

بر اساس اعلام اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس، همه مدارس سپیدان در این تاریخ به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد فعال خواهند بود.

برنامه زمانی کلاس‌های مجازی به شرح زیر است:

مدارس ابتدایی: از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح، مدارس متوسطه اول: از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۳ ظهر، مدارس متوسطه دوم: از ساعت ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر.