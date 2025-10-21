باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - زعفران یکی از با ارزشترین محصولات کشاورزی ایران است که به دلیل شرایط اقلیمی خاص میتواند در مناطق خشک و نیمهخشک به خوبی رشد کند. شهر سلسله با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک مناسب، قابلیت توسعه کشت زعفران را دارد و میتواند منبع درآمد پایدار برای کشاورزان منطقه باشد.
سلسله دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای معتدل است، که برای کشت زعفران ایدهآل است. خاکهای سبک، لومی شنی و با زهکشی مناسب بهترین گزینه برای رشد زعفران هستند.
مقاومت زعفران به خشکی و کمآبی باعث میشود کشت آن در سلسله مقرون به صرفه باشد.
کشت زعفران در شهرستان سلسله در مساحتی به وسعت ۴۲۰ هکتار انجام میشود و میزان برداشت زعفران از این مساحت چیزی نزدیک به ۱۴۰۰ کیلوگرم میباشد .برداشت گل زعفران در این شهرستان معمولاً از اواسط آبان ماه آغاز میشود.
پیشبینی برداشت یک تُن زعفران از مزارع سلسله
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلسله گفت: با افزایش سطح زیر کشت زعفران به ۱۶۰ هکتار، پیشبینی میشود امسال بیش از یک تُن طلای سرخ از مزارع شهرستان سلسله برداشت شود.
وی افزود:کشت زعفران در سلسله برای کشاورزان منافع خوبی دارد، اما نبود صنایع فرآوری و بستهبندی مناسب از جمله چالشهای پیشروی این صنعت در منطقه است.
مزایای کشت زعفران در سلسله
اقتصادی: زعفران با قیمت بالا و بازدهی خوب، منبع درآمد خوبی برای کشاورزان فراهم میکند.
مصرف پایین آب: نسبت به محصولات زراعی دیگر، نیاز آبی زعفران کمتر است.
اشتغالزایی: کشت و برداشت زعفران نیازمند نیروی کار است و میتواند فرصت شغلی ایجاد کند.
سازگاری با محیط: زعفران در خاکهای فقیر نیز رشد میکند و نیاز به کوددهی زیاد ندارد.
کشت زعفران در شهر سلسله یک فرصت اقتصادی مناسب است که با رعایت اصول کاشت، داشت و برداشت میتواند درآمد کشاورزان را افزایش دهد و نقش مؤثری در توسعه کشاورزی پایدار منطقه داشته باشد.