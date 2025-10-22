باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا دیشب با برگزاری هفت دیدار دیگر ادامه یافت. در مهمترین مسابقه آرسنال با نمایشی هجومی و خیره‌کننده در نیمه دوم بازی خانگی مقابل اتلتیکو مادرید، تیم سیمئونه را با نتیجه ۴-۰ در هم کوبید. شاگردان میکل آرتتا که نیمه اول را با وجود برتری آشکار بدون گل به پایان رسانده بودند، در نیمه دوم در ۱۳ دقیقه کار را یکسره کردند و چهار گل زدند. گابریل در دقیقه ۵۷ با ضربه سر دروازه یان اوبلاک را باز کرد و در ادامه مارتینلی با گلزنی روی پاس در عمق، به آمار ۳ گل در ۳ مسابقه این فصل رسید. بلافاصله نوبت به ویکتور یوکرس رسید که با استفاده از شلختگی دفاعی روخی‌بلانکوس و روی یک کار تیمی به گل برسد. او بلافاصله روی ارسال کرنر به گل بعدی رسید و این در حالی بود که در ۹ مسابقه متوالی موفق به گلزنی نشده بود. توپچی‌ها هر سه مسابقه خودشون را تا بحال بردند در حالی که اتلتیکو یک پیروزی و دو شکست از سه مسابقه خودش دارد.

پاری سن ژرمن هم در بای آرنا یک شب توفانی را پشت سر گذاشت و هفت بر دو میزبانش لورکوزن را در هم کوبید. دیداری که پر از اتفاق، دو کارت قرمز و لحظات دراماتیک بود. درحالی که بازی تا دقیقه ۳۳ با یک گل به سود پاریسی‌ها دنبال می‌شد، هر دو تیم ظرف چهار دقیقه اخراجی داده و ۱۰ به ۱۰، بازی را دنبال کردند. این وضعیت کاملا به سود تیم انریکه شد و آنها در ادامه بازی یک آتش‌بازی فراموش‌نشدنی را به راه انداختند. اگرچه ابتدا الکس گارسیا در دقیقه ۳۸ کار را به تساوی کشید و پنالتی دوم لورکوزن را برخلاف پنالتی اولشان در دقیقه ۲۵ به گل تبدیل کرد، اما دروازه لورکوزن پیش از پایان نیمه اول، ۳ بار دیگر باز شد؛ ۲ گل از دزیره دوئه و یک گل از خویچا کواراتسخلیا کار لورکوزن را خیلی زود تمام کرد. در نیمه دوم نوبت به عثمان دمبله، فاتح توپ طلای سال ۲۰۲۵ فوتبال جهان رسید تا در نخستین مسابقه بعد از بازگشت از مصدومیت ۲ ماهه گل بزند. گل دمبله بعد از گل پنجم این تیم با ضربه نونو مندس و قبل از گل هفتمی بود که ویتینیا در دقیقه ۹۰ به ثمر رساند بود. البته در این بین گارسیا یک گل دیگه هم برای لورکوزن زده بود تا بازی ۷-۲ تمام شود.

منچسترسیتی با پیروزی ۲ بر صفر در خانه ویارئال به آمار ۳ برد و ۳ کلین‌شیت متوالی در تمام رقابت‌ها دست یافت. ارلینگ هالند گل نخست را به ثمر رساند و به آمار استثنایی ۵۳ گل در ۵۱ مسابقه لیگ قهرمانان اروپا دست یافت. ارسال ساوینیو با ضربه سر برناردو سیلوا به گل دوم تبدیل شد تا شاگردان پپ در لیگ قهرمانان ۷ امتیازی شوند.

ناپولی در یک شب وحشتناک در ورزشگاه فیلیپس، با نتیجه ۶-۲ مقابل پی‌اس‌وی آیندهوون شکست خورد. ناپولی با نخستین گل اسکات مک‌تومینای در یک ماه گذشته از آیندهوون پیش افتاد، اما گل به خودی بونجیورنو بازی را مساوی کرد. سپس اسماعیل سایباری و دنیس من ۲ گل استثنایی از پشت محوطه جریمه به ثمر رساندند. اخراج لورنزو لوکا در دقیقه ۷۶ کار را برای شاگردان کونته سخت‌تر کرد و این تیم سه بار دیگه دروازه اش باز شد. البته مک تومینای هم در این بازی دو گله شد تا بازی ۶-۲ شود.

اینتر دیگر نماینده ایتالیا با چهار گل میزبانش سن ژیلواز بلژیک را شکست داد تا شب پرگل لیگ قهرمانان تکمیل شود. اینتر در دقایق پایانی نیمه اول توسط دنزل دومفریس به گل رسید. سپس نوبت به کاپیتان لائوتارو مارتینز رسید که در وقت‌های تلف‌شده‌ی نیمه اول گل دوم اینتر را به ثمر رساند. نیمه دوم بازی هم با گلزنی هاکان چالهان اوعلو از روی نقطه‌ی پنالتی شروع شد. اسپوزیتو هم پس از چندین بار فرصت‌سوزی، بالاخره در دقیقه‌ی ۷۶ گلزنی کرد تا حساب کار ۴-۰ به سود اینتر شود. اینتر با این برد همچون پاری سن ژرمن و آرسنال ۹ امتیازی شد.

در سایر دیدارها، دورتموند چهار بر دو میزبانش کوپنهاگن دانمارک را شکست داد و نیوکاسل با سه گل بنفیکای پرتغال را مغلوب کرد.