وزیر خارجه جدید ژاپن اعلام کرد توکیو همچنان به حل مسئله جزایر کوریل جنوبی و دستیابی به پیمان صلح با روسیه پایبند است.

توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه جدید ژاپن، اعلام کرد که دولت جدید به رهبری سانای تاکایچی، به هدف خود برای حل و فصل مسئله جزایر کوریل جنوبی و انعقاد پیمان صلح با روسیه متعهد است.
موتگی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود از زمان تصدی این سمت گفت: «ما همچنان به این موضع خود مبنی بر حل و فصل مسئله مالکیت چهار جزیره شمالی (نامی که ژاپن برای بخش جنوبی جزایر کوریل در نظر گرفته است) و انعقاد پیمان صلح پایبند خواهیم بود.» در عین حال، وزیر اذعان کرد که «در حال حاضر احتمال هرگونه پیشرفتی در مذاکرات برای انعقاد پیمان صلح با روسیه بعید است.»
او تأکید کرد که از سرگیری سفرهای ساکنان سابق ژاپن به جزایر کوریل جنوبی برای بازدید از مزار بستگان باقیماندهشان برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: «این یک مسئله اولویتدار و یک موضوع بسیار نگرانکننده بشردوستانه است» و خاطرنشان کرد که دولت ژاپن برای از سرگیری این سفرها تلاش خواهد کرد.
مسکو و توکیو از اواسط قرن گذشته با هدف دستیابی به توافق صلح پس از جنگ جهانی دوم در حال مذاکره بودهاند. مانع اصلی این امر همچنان اختلاف بر سر حقوق مربوط به بخش جنوبی جزایر کوریل است.
پس از جنگ جهانی دوم، کل مجمعالجزایر به اتحاد جماهیر شوروی ملحق شد، اما ژاپن مالکیت ایتوروپ، کوناشیر، شیکوتان و گروهی از جزایر کوچک و خالی از سکنه را مورد مناقشه قرار میدهد.
وزارت امور خارجه روسیه بارها تأکید کرده است که حاکمیت روسیه بر این سرزمینها، که مبنای حقوقی بینالمللی مناسبی دارد، شکی نیست.
پس از آنکه توکیو به دلیل وضعیت اوکراین تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کرد، روسیه رایزنیها با ژاپن در مورد موضوع پیمان صلح را به حالت تعلیق درآورد.
منبع: آر تی