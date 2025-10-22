آژانس‌های اطلاعاتی اروپا در پی نوسانات حمایت آمریکا، عملیات اطلاعاتی مشترکی برای مقابله با روسیه را آغاز کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نشریه پولیتیکو به نقل از مقامات امنیتی اروپایی گزارش داده است که آژانس‌های اطلاعاتی اروپا ساختار یک عملیات اطلاعاتی مشترک برای مقابله با تجاوز روسیه را آغاز کرده‌اند.

به گزارش پولیتیکو، در پی این تحولات، پایتخت‌های اروپایی، مقامات اطلاعاتی خود را به دفاتر نمایندگی‌شان در بروکسل اعزام کرده‌اند. این اقدام به دلیل نوسانات جدید آمریکا در حمایت از متحدان سنتی خود شتاب بیشتری گرفته است.

مقامات امنیتی همچنین به پولیتیکو گفته‌اند که واحد اطلاعات داخلی اتحادیه اروپا ارائه گزارش‌ها و احاطه‌های اطلاعاتی را به مقامات ارشد آغاز کرده و اتحادیه اروپا در حال بررسی ایده ایجاد توانایی‌هایی مشابه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) است.

همچنین، دستگاه‌های اطلاعاتی اروپا بررسی دقیق‌تری از نحوه تبادل اطلاعات با همتایان آمریکایی خود را آغاز کرده‌اند. یک منبع اطلاعاتی اروپایی به پولیتیکو تاکید کرده که همکاری بین کشور‌های اتحادیه اروپا اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد.

پیش از این نیز نشریه ایتالیایی «آنتی دیپلماتیکو» گزارش داد، سران سیاسی اروپا در مسیر تقابل نظامی مستقیم با روسیه حرکت می‌کنند و شرق اروپا به‌عنوان قربانی اصلی این تقابل انتخاب شده است.

این روند با افزایش تمرین‌های نظامی منظم در نزدیکی مرزهای روسیه و اظهارنظرهای فزاینده درباره محاصره کالینینگراد، به‌وضوح دیده می‌شود. براساس این گزارش، کشورهای کلیدی غربی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس بار دیگر نشان داده‌اند که آماده‌اند برای حفظ منافع خود، سرزمین‌های خارجی را قربانی کنند.

