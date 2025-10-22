باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمناف هاشمی معاون که نائب رئیس فدراسیون جهانی کبدی را نیز برعهده دارد پس از دیدار تیم ملی کبدی پسران ایران برابر هند، اظهار داشت: شب گذشته ۲ دیدار را از نزدیک تماشا کردیم؛ یکی از آنها بازی تایلند و بنگلادش بود که پیروزی تایلند به نفع تیم پسران کبدی ایران تمام شد. اگر نتیجه برعکس می‌شد، باید برای کسب عنوان سومی یا چهارمی رقابت می‌کردیم، اما خوشبختانه این برد شرایط ما را برای حضور در فینال حفظ کرد.

هاشمی با تأکید بر سطح بالای رقابت‌ها افزود: کشور‌هایی مانند هند، پاکستان و حتی بنگلادش از قدرت‌های اصلی کبدی در آسیا هستند و رقابت با آنها برای هر تیمی دشوار است. هند به‌ویژه در هر دو بخش زنان و مردان از حریفان جدی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

معاون وزیر ورزش همچنین تصریح کرد: تیم پسران ما در این رده سنی برای نخستین‌بار در یک رویداد بین‌المللی خارج از کشور حضور پیدا کرده و با توجه به تیمی بودن و هزینه‌بر بودن این رشته، تجربه اردو‌های خارجی را کمتر داشته‌اند. امیدواریم با تجربه ارزشمندی که در این رقابت‌ها کسب کرده‌اند، بتوانند در آینده در جایگاه‌های بهتری قرار گیرند.

هاشمی در پایان با اشاره به حضور آتی تیم‌ها در رقابت‌های ناگویا خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با آمادگی بیشتر و استفاده از تجربیات این تورنمنت، بتوانیم در ناگویا ۲ مدال خوش‌رنگ برای کبدی ایران عزیز به ارمغان بیاوریم.

موسوی: هند از نبود ویدئو چک سوء استفاده کرد

سیدجواد موسوی، سرمربی تیم ملی کبدی پسران ایران، پس از دیدار دشوار برابر هند، عملکرد شاگردانش را حاصل تجربه کم و نخستین حضور در این سطح از رقابت‌ها دانست و اظهار داشت: بازی امروز بسیار سخت بود. تیم هند بازیکنان باتجربه‌ای در اختیار دارد و پیش‌بینی می‌کردیم دیدار دشواری در پیش داشته باشیم. با این حال انتظار داشتیم عملکرد بهتری ارائه دهیم. اگر بازیکنان ما حدود ۵۰ درصد از تاکتیک‌هایی را که پیش‌تر تمرین کرده بودیم اجرا می‌کردند، قطعاً نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد.

موسوی با اشاره به برخی مشکلات داوری در جریان مسابقه افزود: متأسفانه در این رقابت‌ها سیستم ویدیوچک وجود ندارد و تیم هند از این مسئله سوء‌استفاده می‌کرد. ما نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام کردیم تا در دیدار‌های بعدی شاهد دقت بیشتری از سوی داوران باشیم.

سرمربی تیم ملی کبدی پسران ایران در ادامه تصریح کرد: اگر در بازی فردا مقابل سریلانکا به پیروزی برسیم، شانس حضور در فینال را خواهیم داشت و به احتمال فراوان دوباره با تیم هند روبه‌رو می‌شویم. امیدوارم با تمرکز و اجرای بهتر تاکتیک‌ها بتوانیم ضمن جبران اشتباهات گذشته، در مسیر کسب مدالی خوش‌رنگ گام برداریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که از هر بازی تجربه بیشتری به‌دست آوریم و با آمادگی بالاتر در فینال حاضر شویم. به لطف خدا و تلاش بازیکنان، امیدواریم نتیجه‌ای در شأن تیم ملی کبدی ایران رقم بخورد.