اسرار اَبَرسالمندان؛ راز جوانی حافظه در ۸۰ سالگی

باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه سایِنس دِیلی در گزارشی آورده است: پژوهشگران دانشگاه نورث‌وسترن در مطالعه‌ای ۲۵ ساله، گروهی از افراد بالای ۸۰ سال با حافظه‌ای استثنایی را بررسی کرده‌اند. این افراد که اَبَرسالمند نامیده می‌شوند، در آزمون‌های حافظه، عملکردی مشابه افراد ۳۰ سال جوان‌تر از خود نشان دادند.

مشخصات اَبَرسالمندان

حافظه فوق‌العاده: این افراد نمره حداقل ۹ از ۱۵ در آزمون یادآوری کلمات کسب می‌کنند.

مغز جوان: قشر مغز (لایه بیرونی مغز) آنها نازک نمی‌شود و قشر کمربندی قدامی مغزشان نیز در مقایسه با افراد جوان‌تر صخیم‌تر است.

روابط اجتماعی قوی: این افراد ارتباطات عمیق اجتماعی را در طول زندگی خود حفظ می‌کنند.

سلول‌های مغزی خاص: این افراد در مقایسه با سایر همسالان خود، نورون‌های ون اِکونومو (سلول‌های ویژه مربوط به رفتار‌های اجتماعی) و نورون‌های بزرگ‌تر در ناحیه اِنتورینال دارند که برای حافظه حیاتی است.

دو سازوکار محافظتی در مغز

ساندرا وینتراب (Sandra Weintraub)، سرپرست این پژوهش، توضیح می‌دهد:

دو سازوکار به اَبَرسالمندی منجر می‌شود که عبارت‌اند از:

۱. مقاومت؛ مغز آنها پلاک‌های آلزایمر تولید نمی‌کند؛

۲. انعطاف‌پذیری؛ مغز آنها این پلاک‌ها را تولید می‌کند، اما تحت تأثیر آنها قرار نمی‌گیرد.

اهمیت اهدای مغز در پیشرفت علم

از سال ۲۰۰۰ میلادی، ۲۹۰ اَبَرسالمند در این مطالعه شرکت کرده‌اند و ۷۷ مغز اهدایی پس از مرگ بررسی شده‌اند. تامار گِفِن (Tamar Gefen)، از پژوهشگران این مطالعه، می‌گوید: من دائماً از اینکه چگونه اهدای مغز می‌تواند مدت‌ها پس از مرگ، اکتشاف را ممکن سازد و نوعی جاودانگی علمی را ارائه دهد، شگفت‌زده می‌شوم. اهدای مغز می‌تواند نوعی جاودانگی علمی ایجاد کند.

چشم‌انداز آینده

این یافته‌ها که در نشریه آلزایمر و زوال عقل/ Alzheimer's & Dementia منتشر شده، راه را برای توسعه روش‌های جدید حفظ سلامت مغز در سالمندی هموار می‌کند. وینتراب تأکید می‌کند: حافظه استثنایی در سالمندی ممکن است. مغز اَبَرسالمندان از نظر ساختار فیزیکی، ترکیب شیمیایی و سلول‌های عصبی با مغز افراد عادی تفاوت دارد.

این پژوهش نشان می‌دهد که زوال عقل اجتناب‌ناپذیر نیست و با فهم سازوکار‌های محافظتی مغز اَبَرسالمندان می‌توان به راه‌های جدیدی برای مقابله با آلزایمر دست یافت.

