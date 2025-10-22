اسرار اَبَرسالمندان؛ راز جوانی حافظه در ۸۰ سالگی

مطالعات ۲۵ ساله پژوهشگران نورث‌وسترن نشان می‌دهد گروهی از افراد بالای ۸۰ سال، حافظه‌ای مشابه افراد ۵۰، ۶۰ ساله دارند. این اَبَرسالمندان با حفظ روابط اجتماعی قوی و داشتن مغز‌های مقاوم، الگویی جدید برای مقابله با آلزایمر ارائه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه سایِنس دِیلی در گزارشی آورده است: پژوهشگران دانشگاه نورث‌وسترن در مطالعه‌ای ۲۵ ساله، گروهی از افراد بالای ۸۰ سال با حافظه‌ای استثنایی را بررسی کرده‌اند. این افراد که اَبَرسالمند نامیده می‌شوند، در آزمون‌های حافظه، عملکردی مشابه افراد ۳۰ سال جوان‌تر از خود نشان دادند.

مشخصات اَبَرسالمندان

حافظه فوق‌العاده: این افراد نمره حداقل ۹ از ۱۵ در آزمون یادآوری کلمات کسب می‌کنند.

مغز جوان: قشر مغز (لایه بیرونی مغز) آنها نازک نمی‌شود و قشر کمربندی قدامی مغزشان نیز در مقایسه با افراد جوان‌تر صخیم‌تر است.

روابط اجتماعی قوی: این افراد ارتباطات عمیق اجتماعی را در طول زندگی خود حفظ می‌کنند.

سلول‌های مغزی خاص: این افراد در مقایسه با سایر همسالان خود، نورون‌های ون اِکونومو (سلول‌های ویژه مربوط به رفتار‌های اجتماعی) و نورون‌های بزرگ‌تر در ناحیه اِنتورینال دارند که برای حافظه حیاتی است.

دو سازوکار محافظتی در مغز

ساندرا وینتراب (Sandra Weintraub)، سرپرست این پژوهش، توضیح می‌دهد:

دو سازوکار به اَبَرسالمندی منجر می‌شود که عبارت‌اند از:

۱. مقاومت؛ مغز آنها پلاک‌های آلزایمر تولید نمی‌کند؛

۲. انعطاف‌پذیری؛ مغز آنها این پلاک‌ها را تولید می‌کند، اما تحت تأثیر آنها قرار نمی‌گیرد.

اهمیت اهدای مغز در پیشرفت علم

از سال ۲۰۰۰ میلادی، ۲۹۰ اَبَرسالمند در این مطالعه شرکت کرده‌اند و ۷۷ مغز اهدایی پس از مرگ بررسی شده‌اند. تامار گِفِن (Tamar Gefen)، از پژوهشگران این مطالعه، می‌گوید: من دائماً از اینکه چگونه اهدای مغز می‌تواند مدت‌ها پس از مرگ، اکتشاف را ممکن سازد و نوعی جاودانگی علمی را ارائه دهد، شگفت‌زده می‌شوم. اهدای مغز می‌تواند نوعی جاودانگی علمی ایجاد کند.

چشم‌انداز آینده

این یافته‌ها که در نشریه آلزایمر و زوال عقل/ Alzheimer's & Dementia منتشر شده، راه را برای توسعه روش‌های جدید حفظ سلامت مغز در سالمندی هموار می‌کند. وینتراب تأکید می‌کند: حافظه استثنایی در سالمندی ممکن است. مغز اَبَرسالمندان از نظر ساختار فیزیکی، ترکیب شیمیایی و سلول‌های عصبی با مغز افراد عادی تفاوت دارد.

این پژوهش نشان می‌دهد که زوال عقل اجتناب‌ناپذیر نیست و با فهم سازوکار‌های محافظتی مغز اَبَرسالمندان می‌توان به راه‌های جدیدی برای مقابله با آلزایمر دست یافت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آلزایمر ، پیشگیری از آلزایمر
خبرهای مرتبط
قابلیت پیش‌بینی خطر زوال عقل از طریق شکل مغز چند سال قبل از ابتلا
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
رژیم غذایی که سلامت مغز را ارتقا می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
واله عمو و شوهر خاله ما که ۹۰ سال عمر کردن تا لحظه آخر حواسشون به همه چیز بود و یه یقرونی هم نمیشد سرشون کلاه گذاشت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
آرامش و گرسنگی همیشگی = راز سلامت مغز
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اوج توانایی مغز بین ۵۵ تا ۷۵ سالگیه
۰
۳
پاسخ دادن
یک تکنیک نوآورانه برای کاهش وزن به روش غیرجراحی
تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!
سریع‌ترین روش تشخیص دیسک کمر + فیلم
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
چرا نمی‌توانیم مصرف غذا‌های ناسالم را ترک کنیم؟!
اهمیت پرواز آزمایشی آینده استارشیپ چیست؟
ویژگی‌ها و ابزار‌های امنیتی جدید گوگل برای بازیابی آسان‌تر حساب کاربری
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
افشین: هوش مصنوعی به همراه ۴۰۰ سرور داخلی در اختیار اپلیکیشن شاد قرار می‌گیرد
آخرین اخبار
دانشگاه فرصتی برای یادگیری، تعامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!
ویژگی‌ها و ابزار‌های امنیتی جدید گوگل برای بازیابی آسان‌تر حساب کاربری
کلاس‌های سوادآموزی زیرنظر مدیران مدارس ابتدایی اداره می‌شود
سریع‌ترین روش تشخیص دیسک کمر + فیلم
افشین: هوش مصنوعی به همراه ۴۰۰ سرور داخلی در اختیار اپلیکیشن شاد قرار می‌گیرد
چرا نمی‌توانیم مصرف غذا‌های ناسالم را ترک کنیم؟!
اهمیت پرواز آزمایشی آینده استارشیپ چیست؟
بهترین گوشی ریلمی برای عاشقان عکاسی
یک تکنیک نوآورانه برای کاهش وزن به روش غیرجراحی
پذیرش ۱۵ هزار دانشجوی جدید در دانشگاه تهران؛ علم و مهارت، دو بال پیشرفت دانشجویان
نگرانی دانشمندان از پرتاب ۴۰۰۰ آینه به فضا
وزیر بهداشت: کمبود دارو‌ها را به صورت منظم رصد می‌کنیم
در مسیر جذب دانشجویان بین‌الملل نیازمند هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و مؤسسات جذب دانشجو هستیم
اعطای بورسیه به ۱۳ دانشجوی بورکینافاسویی برای تحصیل در ایران
مدیریت بحران‌های کشور فناوری‌‍محور می‌شود
دوربینی که با سرعت ۲ میلیارد فریم در ثانیه تصویربرداری می‌کند
نوآوری در درمان ناباروری مردان با تمرکز بر ویرایش ژنی
تدوین «اطلس آسیب‌های دانش‌آموزی» در کشور/ آغاز غربالگری دانش‌آموزان متوسطه در آبان
اپراتور‌ها و مخابرات در کنار هم به توسعه ارتباطات کمک کنند / اجازه ایجاد انحصار داده نمی‌شود
هوش مصنوعی جدید یوتیوب با «جعل عمیق» مبارزه می‌کند
بازی‌های برتر گیم‌کرفت معرفی شدند
اعلام روزشمار هفته پرستار
آیا مصرف سالاد همراه غذا باعث سوءهاضمه می‌شود
ورود ۱۸ داروی جدید به فهرست دارویی کشور
درخشش نام ۸۰ پژوهشگر در میان دو درصد دانشمندان برتر جهان
اسرار اَبَرسالمندان؛ راز جوانی حافظه در ۸۰ سالگی