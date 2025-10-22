باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
با تکلم زیبا، عصبانیت طرف مقابل را از بین ببرید + فیلم

کارشناس مذهبی در خصوص ارتباط زوجین نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام محمد جنتی، کارشناس مذهبی گفت: زن و شوهر می‌توانند با تکلم زیبا در زمان عصبانیت یکدیگر را آرام کنند.

 

 

