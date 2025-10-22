باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت صمت، تولید پارچه چادری، چادر مشکی، مقنعه و همچنین تولید مانتو مطابق معیار‌های مصوب، به‌عنوان مصادیق فعالیت فرهنگی موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. بدین ترتیب، واحد‌های تولیدی فعال در این حوزه‌ها از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.

اسدالله سلیمانی، فعال حوزه پوشاک عفاف و حجاب گفت: در پی سال‌ها تلاش فعالان حوزه عفاف و حجاب، سرانجام معافیت مالیاتی برای چادر مشکی، مقنعه و مانتو به تصویب رسید. هرچند این اقدام دیرهنگام ارزیابی می‌شود، اما فعالان صنف تولید و عرضه محصولات حجاب از تحقق این مطالبه دیرینه ابراز خرسندی کردند و آن را گامی مثبت در مسیر حمایت از تولید داخلی دانستند.

معافیت مالیاتی هرچند اقدامی ارزشمند است، اما به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های صنعت پوشاک عفیفانه نخواهد بود. تکمیل زنجیره تولید و عرضه محصولات حجاب، لازمه‌ی رقابت سالم در بازار‌های داخلی و بین‌المللی است.

از طرفی، از دیگر مطالبات جدی این صنف، تشکیل یک اتحادیه صنفی قانونی ویژه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات حجاب است؛ حقی که مطابق قوانین صنفی کشور، هر رسته شغلی در صورت رسیدن به حد نصاب قانونی، از آن برخوردار است. ایجاد چنین تشکلی می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی، انسجام و دفاع از منافع صنفی فعالان این حوزه شود.

همچنین باید برای فعالان حوزه عفاف و حجاب مرکز آبرومندی برای عرضه محصولات حجاب در شأن این صنعت طراحی و ساخته شود تا تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بتوانند با شرایط مناسب و به‌صورت «بشرط تملیک» از فضا‌های عرضه استفاده کنند.

در پایان تأکید شد که تحقق کامل اهداف حوزه عفاف و حجاب، نیازمند نگاه جامع دولت به این بخش و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان داخلی است تا محصولات ایرانی با هویت فرهنگی و کیفیت بالا، در بازار‌های ملی و جهانی جایگاه شایسته خود را بیابند.