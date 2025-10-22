دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: مصرف سالاد و سبزیجات همراه با وعده‌های اصلی غذایی موجب مشکلات گوارشی مانند سوءهاضمه یا ناراحتی معده نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این باور که مصرف سالاد و سبزیجات همراه با وعده‌های اصلی غذایی ممکن است موجب مشکلات گوارشی مانند سوءهاضمه یا ناراحتی معده شود پاسخ داد و اعلام کرد: به‌طور کلی، در صورتی که فرد دچار بیماری‌های خاص گوارشی مانند گاستریت (ورم معده)، زخم‌های دستگاه گوارش، رفلاکس معده به مری و یا اختلالات مشابه نباشد، مصرف سبزیجات و سالاد پیش از غذا، هم‌زمان با غذا یا پس از آن، مشکلی برای دستگاه گوارش ایجاد نخواهد کرد.

در افرادی که دارای مشکلات زمینه‌ای گوارشی هستند، مصرف فیبر بالا (مانند آنچه در سبزیجات خام وجود دارد) می‌تواند به دلیل کند کردن حرکات دستگاه گوارش، علائمی مانند نفخ، درد شکمی یا سنگینی معده را تشدید کند.

براساس این گزارش، مصرف سالاد و سبزیجات برای افراد سالم نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه به دلیل داشتن فیبر، ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها، بخشی مهم از یک رژیم غذایی سالم محسوب می‌شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه کرد: افرادی که بیماری‌های گوارشی دارند، در مورد نوع، مقدار و زمان مصرف سبزیجات با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنند.

برچسب ها: بهبود تغذیه ، مصرف سالاد
خبرهای مرتبط
کاهش ۴۲ درصدی لاغری شدید در کودکان زیر ۵ سال
چرا وزارت بهداشت بر سبوس‌دار کردن «نان» تاکید دارد؟
یارانه دو ماهه امنیت غذایی کودکان در خراسان شمالی واریز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
من زخم اثنی عشر دارم دکتر بهم گفته میوه و سبزیجات رو باید همراه غذا بخورم
۰
۰
پاسخ دادن
یک تکنیک نوآورانه برای کاهش وزن به روش غیرجراحی
تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!
سریع‌ترین روش تشخیص دیسک کمر + فیلم
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
چرا نمی‌توانیم مصرف غذا‌های ناسالم را ترک کنیم؟!
اهمیت پرواز آزمایشی آینده استارشیپ چیست؟
ویژگی‌ها و ابزار‌های امنیتی جدید گوگل برای بازیابی آسان‌تر حساب کاربری
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
افشین: هوش مصنوعی به همراه ۴۰۰ سرور داخلی در اختیار اپلیکیشن شاد قرار می‌گیرد
آخرین اخبار
دانشگاه فرصتی برای یادگیری، تعامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!
ویژگی‌ها و ابزار‌های امنیتی جدید گوگل برای بازیابی آسان‌تر حساب کاربری
کلاس‌های سوادآموزی زیرنظر مدیران مدارس ابتدایی اداره می‌شود
سریع‌ترین روش تشخیص دیسک کمر + فیلم
افشین: هوش مصنوعی به همراه ۴۰۰ سرور داخلی در اختیار اپلیکیشن شاد قرار می‌گیرد
چرا نمی‌توانیم مصرف غذا‌های ناسالم را ترک کنیم؟!
اهمیت پرواز آزمایشی آینده استارشیپ چیست؟
بهترین گوشی ریلمی برای عاشقان عکاسی
یک تکنیک نوآورانه برای کاهش وزن به روش غیرجراحی
پذیرش ۱۵ هزار دانشجوی جدید در دانشگاه تهران؛ علم و مهارت، دو بال پیشرفت دانشجویان
نگرانی دانشمندان از پرتاب ۴۰۰۰ آینه به فضا
وزیر بهداشت: کمبود دارو‌ها را به صورت منظم رصد می‌کنیم
در مسیر جذب دانشجویان بین‌الملل نیازمند هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و مؤسسات جذب دانشجو هستیم
اعطای بورسیه به ۱۳ دانشجوی بورکینافاسویی برای تحصیل در ایران
مدیریت بحران‌های کشور فناوری‌‍محور می‌شود
دوربینی که با سرعت ۲ میلیارد فریم در ثانیه تصویربرداری می‌کند
نوآوری در درمان ناباروری مردان با تمرکز بر ویرایش ژنی
تدوین «اطلس آسیب‌های دانش‌آموزی» در کشور/ آغاز غربالگری دانش‌آموزان متوسطه در آبان
اپراتور‌ها و مخابرات در کنار هم به توسعه ارتباطات کمک کنند / اجازه ایجاد انحصار داده نمی‌شود
هوش مصنوعی جدید یوتیوب با «جعل عمیق» مبارزه می‌کند
بازی‌های برتر گیم‌کرفت معرفی شدند
اعلام روزشمار هفته پرستار
آیا مصرف سالاد همراه غذا باعث سوءهاضمه می‌شود
ورود ۱۸ داروی جدید به فهرست دارویی کشور
درخشش نام ۸۰ پژوهشگر در میان دو درصد دانشمندان برتر جهان
اسرار اَبَرسالمندان؛ راز جوانی حافظه در ۸۰ سالگی