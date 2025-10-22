باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این باور که مصرف سالاد و سبزیجات همراه با وعدههای اصلی غذایی ممکن است موجب مشکلات گوارشی مانند سوءهاضمه یا ناراحتی معده شود پاسخ داد و اعلام کرد: بهطور کلی، در صورتی که فرد دچار بیماریهای خاص گوارشی مانند گاستریت (ورم معده)، زخمهای دستگاه گوارش، رفلاکس معده به مری و یا اختلالات مشابه نباشد، مصرف سبزیجات و سالاد پیش از غذا، همزمان با غذا یا پس از آن، مشکلی برای دستگاه گوارش ایجاد نخواهد کرد.
در افرادی که دارای مشکلات زمینهای گوارشی هستند، مصرف فیبر بالا (مانند آنچه در سبزیجات خام وجود دارد) میتواند به دلیل کند کردن حرکات دستگاه گوارش، علائمی مانند نفخ، درد شکمی یا سنگینی معده را تشدید کند.
براساس این گزارش، مصرف سالاد و سبزیجات برای افراد سالم نه تنها مشکلی ایجاد نمیکند بلکه به دلیل داشتن فیبر، ویتامینها و آنتیاکسیدانها، بخشی مهم از یک رژیم غذایی سالم محسوب میشود.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه کرد: افرادی که بیماریهای گوارشی دارند، در مورد نوع، مقدار و زمان مصرف سبزیجات با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنند.