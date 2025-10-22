رئیس کمیته‌های اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر تهران ارتقای تاب‌آوری اجتماعی محلات و سازماندهی نیرو‌های مردمی را از اولویت‌های مدیریت بحران شهری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا شمس احسان در نشست با حسین کاشانی پور شهردار و مدیران منطقه ۱۶ با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی شهری در شرایط خاص گفت: برخی رویداد‌ها نشان داد که در روز‌های ابتدایی بحران، نیاز به انضباط مدیریتی، هماهنگی بین‌بخشی و استفاده دقیق‌تر از ظرفیت‌های موجود داریم. 

وی افزود: سازماندهی نیرو‌های مردمی، مدیریت اضطراب اجتماعی و آمادگی زیرساخت‌ها باید به‌صورت منسجم در دستور کار مناطق قرار گیرد.

شمس احسان با اشاره به اهمیت بانک اطلاعات تجهیزات و ظرفیت‌های هر ناحیه افزود: برای مدیریت مؤثر بحران، لازم است امکانات پشتیبانی و زیرساختی از پیش شناسایی و آماده بهره‌برداری باشد تا در لحظه حادثه با کمترین چالش مواجه شویم.

رئیس کمیته اجتماعی شورا تأکید کرد: هدف ما ارتقای تاب‌آوری اجتماعی محلات و تصمیم‌سازی دقیق برای حفاظت از جان و آرامش شهروندان است.

عضو شورای شهر تهران در ادامه حضور در منطقه ۱۶ در نشستی با حضور معتمدان محلات و فعالان اجتماعی و ورزشی این منطقه حضور یافت.

در این نشست که با حضور شهردار منطقه ۱۶ و تعدادی از مدیران منطقه برگزار شد، فعالان اجتماعی و ورزشی محلات به بیان مسائل، مشکلات و موضوعات محلات خود پرداختند.

شمس احسان با اشاره به بررسی بودجه مصوب حوزه اجتماعی و ورزشی شهرداری تهران در سال‌های اخیر گفت: رشد چشمگیر اعتبارات حوزه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده عزم مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، حمایت از خانواده، بانوان و گروه‌های آسیب‌پذیر است.

وی با تأکید بر نگاه جدید مدیریت شهری بر پایه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه‌های انسانی است، افزود: در سال جدید، برنامه‌های نوینی همچون تهران شهر خانواده، شهر دوستدار سالمند، مدیریت جوانی جمعیت و توانمندسازی بانوان با هدف تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سلامت روان و توسعه فرهنگی در حال اجرا است.

شمس احسان در پایان خاطرنشان کرد: این جهت‌گیری تازه، گامی مؤثر در مسیر توسعه اجتماعی پایدار و تحقق شهری شاد، ایمن و پویا برای همه شهروندان و اقشار جامعه است.

بر اساس این گزارش، بازدید از برخی پروژه‌ها و اماکن منطقه ۱۶ از دیگر بخش‌های حضور شمس احسان در منطقه ۱۶ بود.

بدبخت توده مردم بینوا که دچار شما خیانتکاران مسیول ناشایست و بحران ساز شده اند که حالا می خواهید با عملکرد مخرب خود مصایب عظمای خود را حل و فصل کنید!!!
