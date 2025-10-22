باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا شمس احسان در نشست با حسین کاشانی پور شهردار و مدیران منطقه ۱۶ با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی شهری در شرایط خاص گفت: برخی رویدادها نشان داد که در روزهای ابتدایی بحران، نیاز به انضباط مدیریتی، هماهنگی بینبخشی و استفاده دقیقتر از ظرفیتهای موجود داریم.
وی افزود: سازماندهی نیروهای مردمی، مدیریت اضطراب اجتماعی و آمادگی زیرساختها باید بهصورت منسجم در دستور کار مناطق قرار گیرد.
شمس احسان با اشاره به اهمیت بانک اطلاعات تجهیزات و ظرفیتهای هر ناحیه افزود: برای مدیریت مؤثر بحران، لازم است امکانات پشتیبانی و زیرساختی از پیش شناسایی و آماده بهرهبرداری باشد تا در لحظه حادثه با کمترین چالش مواجه شویم.
رئیس کمیته اجتماعی شورا تأکید کرد: هدف ما ارتقای تابآوری اجتماعی محلات و تصمیمسازی دقیق برای حفاظت از جان و آرامش شهروندان است.
عضو شورای شهر تهران در ادامه حضور در منطقه ۱۶ در نشستی با حضور معتمدان محلات و فعالان اجتماعی و ورزشی این منطقه حضور یافت.
در این نشست که با حضور شهردار منطقه ۱۶ و تعدادی از مدیران منطقه برگزار شد، فعالان اجتماعی و ورزشی محلات به بیان مسائل، مشکلات و موضوعات محلات خود پرداختند.
شمس احسان با اشاره به بررسی بودجه مصوب حوزه اجتماعی و ورزشی شهرداری تهران در سالهای اخیر گفت: رشد چشمگیر اعتبارات حوزه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نشاندهنده عزم مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، حمایت از خانواده، بانوان و گروههای آسیبپذیر است.
وی با تأکید بر نگاه جدید مدیریت شهری بر پایه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت سرمایههای انسانی است، افزود: در سال جدید، برنامههای نوینی همچون تهران شهر خانواده، شهر دوستدار سالمند، مدیریت جوانی جمعیت و توانمندسازی بانوان با هدف تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سلامت روان و توسعه فرهنگی در حال اجرا است.
شمس احسان در پایان خاطرنشان کرد: این جهتگیری تازه، گامی مؤثر در مسیر توسعه اجتماعی پایدار و تحقق شهری شاد، ایمن و پویا برای همه شهروندان و اقشار جامعه است.
بر اساس این گزارش، بازدید از برخی پروژهها و اماکن منطقه ۱۶ از دیگر بخشهای حضور شمس احسان در منطقه ۱۶ بود.