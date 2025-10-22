مدیرکل مدیریت بحران اصفهان از کاهش ۴۰ درصدی ذخیره آب سد زاینده‌رود نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: حجم آب سد به ۱۵۱ میلیون مترمکعب (۱۱ درصد ظرفیت) کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شیشه‌فروش از کاهش چشم‌گیر حجم آب ذخیره شده پشت سد زاینده‌رود خبر داد و گفت: حجم کنونی آب این سد با ۴۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته و ۷۶ درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت، به ۱۵۱ میلیون مترمکعب رسیده که تنها معادل ۱۱ درصد از ظرفیت آن است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به کاهش چشمگیر منابع آبی و عدم وقوع بارش‌های مؤثر افزود: در این راستا برنامه‌های عملیاتی برای صرفه‌جویی در مصارف آب در تمامی بخش‌ها از جمله شرب، صنعت و فضای سبز تدوین و برای اجرا به بخش‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

شیشه‌فروش با تأکید بر لزوم دریافت اطلاعات از مراجع رسمی خاطرنشان کرد: اطلاعات مرتبط با وضعیت منابع آب باید منحصراً از مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای اخذ شود.

وی بر ضرورت اقدام فوری و جدی وزارت نیرو تأکید کرد و گفت: اجرای طرح‌های تأمین آب و احیای رودخانه زاینده‌رود با پیشگیری و توقف برداشت‌های غیرمجاز در حوضه آبریز و تأمین حقابه‌های قانونی این رودخانه امری اجتناب‌ناپذیر است.

شیشه‌فروش با هشدار درباره کاهش نگران‌کننده ذخیره آبی تصریح کرد: این وضعیت، لزوم توجه جدی به کاهش مصارف در ادامه سال آبی را برای سه استان تا شروع بارش‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد.

گفتنی است سد زاینده‌رود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سد‌های مرکز کشور که در سال ۱۳۴۹ بهره‌برداری شد، تأمین‌کننده حیاتی آب شرب، محیط‌زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران محسوب می‌شود.

ناشناس
ناشناس
۱۵:۱۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
انشالله خشک خشک بشه تا حق به حق دا. برسه
۸
۷
پاسخ دادن
اصغر
اصغر
۱۴:۴۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
به جای اینکه هر روز آب پشت سدها رو متر و سانت کنید ، به دنبال راه چاره باشید . بیش از پانزده میلیون تبعه افغان در ایران پراکنده شدند که آگه روزانه ده لیتر آب مصرف کنند میشه روزانه صدو پنجاه میلیون لیتر. اگه واقعا آب کمه خب راحت با اخراج اتباع افغان روزانه صدو پنجاه میلیون لیتر آب صرفه جویی میشه. شمال و جنوب ایران آب دریا هست اون آبها رو به داخل کشور هدایت کنید. هر روز مرتب تو اخبار تکرار نکنید آب نیست آب نیست
۱
۲۲
پاسخ دادن
مهدی
مهدی
۱۴:۱۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
چرا در طول سال چند صد میلیون متر مکعب برای کشاورزی که هیچ حساب کتاب نداره رها سازی می کنید ویا برای برنج کاری ......
۶
۱۳
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۴:۰۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اداره آب کمتر بفروشد وپولش را بالا بکشه
۰
۱۳
پاسخ دادن
احمدی
احمدی
۱۱:۵۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ازبس به مردم ظلم میکنید آب ؛برق ؛گاز وتلفن را بی قاعده وسالی چند بار گرون میکنید آه مردم گریبانگیرتون شده
۳
۱۷
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۱:۵۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ایول به مدیران
اینم بدین صنایع
لذتشا ببرن
سودشم بریزن به حساب دولت
مردم اصفهان که سهمی ندارن
۱
۱۹
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۱:۲۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
جاییییی. از شما. درد. نمیاد. مردم. سال به سال. یا. حتی روز به روز بدبخت تر هستند
۱
۱۸
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۱:۲۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بحرانی ترم. میشه. ? ? ? ? ? نباشید
۱
۱۴
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۱:۲۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
هر چی صنایع آب بر رو با هزار دوز و کلک و لابی گری بردید وسط کویر بعد خیال دارید الان سد ها هم پر باشه
فردا هم میرن آب از جاهای دیگه با هزینه هنگفت براش لوله کشی میکنند و اونجا رو با خاک یکسان میکنند
مثل قم که رفتن تو دل کویر از این مالها راه انداختند و آب شهرهای اطراف رو لوله کشی کردند که الان لرستان خودش دچار بحران آب شده
۳
۱۹
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۱:۲۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
شما. ذیگه. میخویننننننن. ذخایر پشت. سدها. مثه سال ۵۳. باشه. جمعیت. کشور. سال ۵۳. ۳۶. میلیون بود حالا. بعد. ۵۱. سال. شده. صد میلیون. بعدام ذخایر اب زیر زمین رفته رو ۳۵۰ متریییی از بس. چاهایییییی غیر مجاز زده هند
۲
۹
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۰:۵۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
وقتی یه مشت بی سوادمدیریت کنن بهتر از این نمیشه
بعدم سو‌ء مدیرتشونا بندازن گردن مردم
بی سوادهای پر ادعا
۰
۲۳
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۰:۱۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۸
۳
پاسخ دادن
سید منتظر
سید منتظر
۱۶:۳۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
الهم عجل الولیک الفرج
ناشناس
ناشناس
۱۰:۰۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دو تا غول ذوب آهن و فولاد خوره آب دارن، جدی اگه ابری باشه و بارور نکنید بیچاره ایم خدا بهمون رحم کنه
۰
۱۴
پاسخ دادن
