منصور شیشهفروش از کاهش چشمگیر حجم آب ذخیره شده پشت سد زایندهرود خبر داد و گفت: حجم کنونی آب این سد با ۴۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته و ۷۶ درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت، به ۱۵۱ میلیون مترمکعب رسیده که تنها معادل ۱۱ درصد از ظرفیت آن است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به کاهش چشمگیر منابع آبی و عدم وقوع بارشهای مؤثر افزود: در این راستا برنامههای عملیاتی برای صرفهجویی در مصارف آب در تمامی بخشها از جمله شرب، صنعت و فضای سبز تدوین و برای اجرا به بخشهای ذیربط ابلاغ شده است.
شیشهفروش با تأکید بر لزوم دریافت اطلاعات از مراجع رسمی خاطرنشان کرد: اطلاعات مرتبط با وضعیت منابع آب باید منحصراً از مراجع ذیصلاح از جمله وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای اخذ شود.
وی بر ضرورت اقدام فوری و جدی وزارت نیرو تأکید کرد و گفت: اجرای طرحهای تأمین آب و احیای رودخانه زایندهرود با پیشگیری و توقف برداشتهای غیرمجاز در حوضه آبریز و تأمین حقابههای قانونی این رودخانه امری اجتنابناپذیر است.
شیشهفروش با هشدار درباره کاهش نگرانکننده ذخیره آبی تصریح کرد: این وضعیت، لزوم توجه جدی به کاهش مصارف در ادامه سال آبی را برای سه استان تا شروع بارشها مورد تأکید قرار میدهد.
گفتنی است سد زایندهرود بهعنوان یکی از اصلیترین سدهای مرکز کشور که در سال ۱۳۴۹ بهرهبرداری شد، تأمینکننده حیاتی آب شرب، محیطزیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران محسوب میشود.
