مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در دیدار با بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا عملکرد بسیار ضعیفی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، تیم‌های فوتبال بارسلونا و المپیاکوس سه‌شنبه ۲۹ مهر از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت تهران در ورزشگاه المپیک لوئیس کومپانیس شهر بارسلونا به مصاف هم رفتند. این دیدار با نتیجه پرگل ۶ بر ۱ به سود بارسلونا پایان یافت و شاگردان مهدی طارمی شکست سنگینی را تجربه کردند.

مهاجم ایرانی کار خود را از روی نیمکت آغاز کرد و در دقیقه ۷۸ به جای ایوب الکعبی، زننده تنها گل المپیاکوس، وارد زمین شد. با وجود حضور کوتاه ۱۲ دقیقه‌ای، طارمی نتوانست موقعیت خاصی روی دروازه حریف ایجاد کند.

آمار عملکرد طارمی در زمین

۵ بار صاحب توپ شد

۴ پاس صحیح به مقصد داد

شوتی نزد و پاس گل ارائه نکرد

بر اساس سایت SofaScore، امتیاز ۵/۶ از ۱۰ را کسب کرد. این عملکرد نشان داد که حضور کوتاه و محدود طارمی در زمین، نتوانست تأثیر چندانی در نتیجه بازی داشته باشد.