مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در دیدار با بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا عملکرد بسیار ضعیفی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، تیم‌های فوتبال بارسلونا و المپیاکوس سه‌شنبه ۲۹ مهر از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت تهران در ورزشگاه المپیک لوئیس کومپانیس شهر بارسلونا به مصاف هم رفتند. این دیدار با نتیجه پرگل ۶ بر ۱ به سود بارسلونا پایان یافت و شاگردان مهدی طارمی شکست سنگینی را تجربه کردند.

مهاجم ایرانی کار خود را از روی نیمکت آغاز کرد و در دقیقه ۷۸ به جای ایوب الکعبی، زننده تنها گل المپیاکوس، وارد زمین شد. با وجود حضور کوتاه ۱۲ دقیقه‌ای، طارمی نتوانست موقعیت خاصی روی دروازه حریف ایجاد کند.

آمار عملکرد طارمی در زمین

۵ بار صاحب توپ شد

۴ پاس صحیح به مقصد داد

شوتی نزد و پاس گل ارائه نکرد

بر اساس سایت SofaScore، امتیاز ۵/۶ از ۱۰ را کسب کرد. این عملکرد نشان داد که حضور کوتاه و محدود طارمی در زمین، نتوانست تأثیر چندانی در نتیجه بازی داشته باشد.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
طارمی بازیکن خوبیه به شرط اینک تو زمین خوب تغذیه ش کنن.وقتی بازیکن 12 دقیقه پایانی میاد تو زمین انتظار نداشته باشید شق القمر کنه.المپاکوس دیشب هیچ حرفی مقابل بارسلون برای گفتن نداشت.کلا شیرازه تیم یاران طارمی بهم ریخته بود.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
این گزارش مغرضانه و ناقص است !!!
طارمی چند دقیقه آخر مسابقه وارد زمین شد !!!
درست در زمانیکه المپیاکوس 5 تا خورده بود !!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
این گزارش مغرضانه و ناقص است !!!
طارمی چند دقیقه آخر مسابقه وارد زمین شد !!!
درست در زمانیکه المپیاکوس 5 تا خورده بود !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
این دیگه چطور گزارش نوشتن است!!! گزارش نوشتید با بازیکن تخریب می کنید!!!
تیم 5 گل خورده و از هم پاشیده، وقتی ساختار تیمی و انگیزیه ای وجود ندارد و تیم کامل در دفاع است، مربی دقایق آخر بازی طارمی را آورده در بازی که چکار کند... چه توپی به طارمی رسید که انتظار معجزه دارید...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۴۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اصلا وقت دادن بهش که بازی کنه. المپیاکو تیم خوبی نیست. اشتباه کرد رفت تو این تیم. حالا المپیاکو هم ناز میکنه واسه طارمی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
تو ۱۲ دقیقه چکاری میتونه انجام بده که می عملکرد ضعیف. چیزی از فوتبال حالیته اصلا؟
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
چون دوتا گل به نامش ثبت شده این دلیل نمیشه که بهترین بازیکن دنیا باشه ویه تنه حریف تیم بارسلونا باشه.اینقدر یه بازیکنو بزرگش نکنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
قلی جون !
دقت کن ، میگه 12 دقیقه آخر مسابقه
وارد زمین شده ! زمانیکه بارسلونا 5 تا زده !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
طارمی با بازیکنها هماهنگ نیستند
۷
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
تو یک نابغه ای !!!
از کجا فهمیدی ؟!!!
