باشگاه خبرنگاران جوان - زمانی که اوکراین در تب و تاب پیوستن به ناتو به سرمی‌برد، زلنسکی هیجان زده به نظر می‌رسید. در آن زمان آمریکای بایدن، اوکراین رااولویت‌های سیاست خارجی خود قرار داده بود. اما با شروع جنگ مشخص شد که کی‌یف چیزی جز یک قربانی برای تحلیل قدرت روسیه در جنگی فرسایشی نیست. با روی کار آمدن ترامپ، اوضاع برای اوکراین بدتر هم شد. ماجرای اوکراین خلاصه‌ای از رویکردی را به نمایش می‌گذارد که توسط دولتمردان آمریکایی نسبت به کشورهای وابسته به آنها اعمال می‌شود. کی‌یف اکنون تبدیل به آینه عبرتی حتی برای نزدیکترین همپیمانان آمریکا شده است.

جدال و تنش پشت درهای بسته

با گذشت بیش از سه سال از شروع جنگ روسیه و اوکراین، زلنسکی حتی در ظاهر نیز در محافل آمریکایی جایگاهی ندارد. مهم نیست چه بپوشد؛ کت و شلوار یا تی شرت، او هر بار که به کاخ سفید می‌رود، تبدیل به سوژه‌ای داغ برای خبرنگاران و البته عکاسانی می‌شود که خواسته یا ناخواسته بخشی از عبرت‌های تاریخ را به تصویر می‌کشند. بعد از مشاجره لفظی ترامپ و معاونش با ولادیمیر زلنسکی در مقابل خبرنگاران، سفر اخیر او به آمریکا نیز جنجالی شده است. هرچند اینبار ترامپ آبروداری کرده و پشت درهای بسته «ناسزا» تحویل رئیس جمهور اوکراین داده است. طبق روایت فایننشنال تایمز، دیدار ترامپ و زلنسکی در جمعه گذشته و پشت درهای بسته پرتنش بوده است. منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند که این دیدار بارها به یک «جدال فریادآمیز» تبدیل شد و ترامپ «دائماً ناسزا می‌گفت.»

حاتم بخشی آمریکا از خاک اوکراین

زلنسکی به طمع دریافت موشک‌های دوربرد تاماهاک به آمریکا رفته بود. موشک‌هایی که 21 مهرماه رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که «شاید چندتایی از آنها» را به اوکراین تحویل بدهد. اما نظر ترامپ چند روز بعد در گفت‌وگوی تلفنی با پوتین تغییر کرد و نهایتا روز 25 مهرماه، ترامپ در کاخ سفید آب پاکی را روی دست‌های زلنسکی ریخت و به جای موشک، ناسزا تحویلش داد.طبق آنچه رسانه‌ها گزارش دادند، ترامپ در دیدار با زلنسکی، نقشه‌های خط مقدم در اوکراین را کنار زد و اصرار داشت که زلنسکی کل منطقه دونباس را به روسیه واگذار کند و بارها صحبت‌هایی را که رهبر روسیه یک روز قبل در تماس تلفنی‌شان مطرح کرده بود را تکرار کرد.هرچند اوکراین در نهایت موفق شد ترامپ را به پذیرش توقف جنگ در خطوط مقدم فعلی بازگرداند، اما به نوشته فایننشنال تایمز «این جلسه پرخاشگرانه به نظر می‌رسد بازتاب‌دهنده طبیعت ناپایدار موضع ترامپ در مورد جنگ و تمایل او به تأیید خواسته‌های حداکثری پوتین است.»

از گرجستان تا اوکراین و شاید تایوان

بدعهدی آمریکا نسبت به کشورهای متحد و خصوصا آنها که به او نیاز دارند، سابقه طولانی دارد. در این بین اما گرجستان، اوکراین و احتمالا تایوان، سه کشوری هستند که شرایط مشابهی را تجربه کرده‌اند. آمریکا در سال ۲۰۰۸، گرجستان را تشویق به جنگ با روسیه کرد. اما با شروع جنگ، هیچ پشتیبانی از تفلیس نکرد. اگرچه گرجستان بیشترین نیروهای نظامی را به کمک آمریکا در جنگ عراق فرستاده بود، اما به هنگام نیاز آمریکا پشت متحد خود را خالی کرد. در نهایت روسیه با یک حمله برق‌آسا و ظرف چند ‌روز خاک گرجستان را اشغال کرد و دو منطقه اوستیای جنوبی و آبخازیا را جدا کرد و استقلال آن دو را به رسمیت شناخت. چشم سیاستمداران طرفدار غرب گرجی به در خشک ماند، اما از آمریکا خبری نشد. تایوان نیز شرایط مشابهی چون اوکراین دارد. شواهد نشان می‌دهد که دیر یا زود، دومین رویارویی بزرگ غرب و شرق در ماجرای تایوان رخ خواهد داد. اما عبرت‌های جنگ اوکراین باعث شده تا حتی در میان سیاستمداران تایوانی نیز هشدارها نسبت به اوکرانیزه شدن تایوان به گوش ‌رسد.

کسی دوست ندارد جای زلنسکی باشد

در اولین سالگرد شروع جنگ اوکراین، سفر غیر منتظره بایدن به کی‌یف هرچند قرار بود حکایت از حمایت آمریکا از اوکراین داشته باشد، اما با انتشار عکسی از رئیس جمهور اوکراین که در خاک خود مثل یک بچه مدرسه‌ای در برابر میهمانش خبردار ایستاده، بی‌هیچ حرف، قصه پر غصه‌ای را روایت می‌کرد.این تصویر در دوران ترامپ جان گرفت و تبدیل به مشاجره لفظی او و زلنسکی مقابل دوربین‌ها شد. در نهایت این طرف اوکراینی بود که باید از رئیس جمهور آمریکا با یک نامه عذرخواهی می‌کرد. اوکراین و زلنسکی اکنون تبدیل به یک نماد در مناسبات سیاسی جهان شده‌اند. به نظر می‌رسد در میان سیاستمداران جهان کسی دوست نداشته باشد جای زلنسکی باشد. رئیس جمهوری که برای آمریکا جنگید اما به جای موشک، ناسزا تحویل گرفت.

منبع: فارس