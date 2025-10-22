باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالامیر یاقوتی در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به اجرای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی گفت: مشترکان در چهار گروه تعرفه‌ای قرار می‌گیرند؛ زیر الگو، تا ۱.۵ برابر الگو، تا ۲.۵ برابر الگو و بیش از ۲.۵ برابر الگو. بر این اساس، ۷۵ درصد از مشترکان کشور باید زیر الگوی مصرف باشند و تنها ۲۵ درصد در پله‌های بالاتر قرار می‌گیرند.

وی افزود: ضرایب محاسبه نرخ برق مطابق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اصلاح شده است. مصرف زیر الگو با نیم‌نرخ محاسبه می‌شود و از ۱.۵ تا ۲.۵ برابر الگو با نرخ ۲.۵ برابر محاسبه خواهد شد؛ مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو نیز با پنج‌برابر نرخ پایه برق محاسبه می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر در توضیح افزایش مبلغ قبوض گفت: در کمترین حالت، افزایش تعرفه‌ها حدود ۳۵ درصد بوده است. برای مثال، مشترکی که پیش‌تر با مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت برق، حدود ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کرد، اکنون در همان شرایط حدود ۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. البته در پله‌های بالاتر، افزایش نرخ به‌صورت تصاعدی و متناسب با مصرف خواهد بود.

نرخ تأمین برق از ۷۵۲ به ۹۵۲ تومان افزایش یافت

یاقوتی در تشریح تغییر نرخ پایه تأمین برق اظهار کرد: نرخ تأمین برق از ۷۵۲ تومان به ۹۵۲ تومان افزایش یافته است و این رقم مبنای محاسبات تعرفه‌های جدید است. بنابراین هر تغییر جزئی در میزان مصرف، در صورت عبور از پله‌های تعیین‌شده، تأثیر قابل‌توجهی در مبلغ نهایی قبض خواهد داشت.

چرا الگوی مصرف برای همه یکسان است؟

در پاسخ به پرسشی درباره لزوم تغییر الگوی مصرف بر اساس تعداد اعضای خانوار، یاقوتی توضیح داد: الگوی مصرف بر پایه رفتار عمومی جامعه تعریف شده است، نه بر مبنای تعداد نفرات خانوار. از آنجا که مصرف برق به متغیرهای متعددی مانند شرایط آب‌وهوایی، نوع تجهیزات سرمایشی و ویژگی‌های ساختمان وابسته است، مقیاس نفرمحور در حوزه برق کارایی دقیقی ندارد.

وی تأکید کرد: تفاوت مصرف بین خانوارهای دو و چهار نفره، نسبت به سهم تجهیزات پرمصرف نظیر سیستم‌های سرمایشی در فصل گرما بسیار ناچیز است و نمی‌تواند مبنای علمی برای تغییر الگو قرار گیرد.

طرح‌های تشویقی برای کم‌مصرف‌ها

یاقوتی با اشاره به برنامه‌های تشویقی توانیر گفت: برای مشترکانی که نسبت به سال گذشته مصرف خود را کاهش دهند، پاداش صرفه‌جویی پلکانی در نظر گرفته شده است. به‌گونه‌ای که اگر مصرف ماهانه کمتر از ۱۵۰ کیلووات ساعت باشد، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش، پاداش ریالی به مشترک تعلق می‌گیرد.

قبض‌های الکترونیک و شفافیت محاسبات

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر همچنین به موضوع شفافیت محاسبه قبوض اشاره کرد و گفت: تمام ریزمحاسبات مصرف و ضرایب تعرفه‌ای در قبض‌های الکترونیکی درج می‌شود و مشترکان می‌توانند با مراجعه به سامانه برق من، جزئیات میزان مصرف و نرخ محاسبه‌شده را مشاهده کنند.

وی در پایان، هدف از اصلاح تعرفه‌ها را بهبود عدالت مصرف انرژی، پاداش به خوش‌مصرف‌ها و کنترل رشد تقاضای برق عنوان و تأکید کرد: تعرفه جدید نه‌تنها با هدف افزایش درآمد نیست، بلکه برای اصلاح الگوی مصرف و تأمین پایدار برق در روزهای اوج بار تابستان طراحی شده است.