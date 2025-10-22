در پی افزایش پرسش‌ها درباره علت رشد مبلغ قبوض برق خانوارها، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر، به تشریح جزئیات تغییر تعرفه‌ها و الگوی مصرف برق پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالامیر یاقوتی در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به اجرای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی گفت: مشترکان در چهار گروه تعرفه‌ای قرار می‌گیرند؛ زیر الگو، تا ۱.۵ برابر الگو، تا ۲.۵ برابر الگو و بیش از ۲.۵ برابر الگو. بر این اساس، ۷۵ درصد از مشترکان کشور باید زیر الگوی مصرف باشند و تنها ۲۵ درصد در پله‌های بالاتر قرار می‌گیرند.

وی افزود: ضرایب محاسبه نرخ برق مطابق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اصلاح شده است. مصرف زیر الگو با نیم‌نرخ محاسبه می‌شود و از ۱.۵ تا ۲.۵ برابر الگو با نرخ ۲.۵ برابر محاسبه خواهد شد؛ مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو نیز با پنج‌برابر نرخ پایه برق محاسبه می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر در توضیح افزایش مبلغ قبوض گفت: در کمترین حالت، افزایش تعرفه‌ها حدود ۳۵ درصد بوده است. برای مثال، مشترکی که پیش‌تر با مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت برق، حدود ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کرد، اکنون در همان شرایط حدود ۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. البته در پله‌های بالاتر، افزایش نرخ به‌صورت تصاعدی و متناسب با مصرف خواهد بود.

نرخ تأمین برق از ۷۵۲ به ۹۵۲ تومان افزایش یافت 

یاقوتی در تشریح تغییر نرخ پایه تأمین برق اظهار کرد: نرخ تأمین برق از ۷۵۲ تومان به ۹۵۲ تومان افزایش یافته است و این رقم مبنای محاسبات تعرفه‌های جدید است. بنابراین هر تغییر جزئی در میزان مصرف، در صورت عبور از پله‌های تعیین‌شده، تأثیر قابل‌توجهی در مبلغ نهایی قبض خواهد داشت.

چرا الگوی مصرف برای همه یکسان است؟

در پاسخ به پرسشی درباره لزوم تغییر الگوی مصرف بر اساس تعداد اعضای خانوار، یاقوتی توضیح داد: الگوی مصرف بر پایه رفتار عمومی جامعه تعریف شده است، نه بر مبنای تعداد نفرات خانوار. از آنجا که مصرف برق به متغیرهای متعددی مانند شرایط آب‌وهوایی، نوع تجهیزات سرمایشی و ویژگی‌های ساختمان وابسته است، مقیاس نفرمحور در حوزه برق کارایی دقیقی ندارد.

وی تأکید کرد: تفاوت مصرف بین خانوارهای دو و چهار نفره، نسبت به سهم تجهیزات پرمصرف نظیر سیستم‌های سرمایشی در فصل گرما بسیار ناچیز است و نمی‌تواند مبنای علمی برای تغییر الگو قرار گیرد.

طرح‌های تشویقی برای کم‌مصرف‌ها

یاقوتی با اشاره به برنامه‌های تشویقی توانیر گفت: برای مشترکانی که نسبت به سال گذشته مصرف خود را کاهش دهند، پاداش صرفه‌جویی پلکانی در نظر گرفته شده است. به‌گونه‌ای که اگر مصرف ماهانه کمتر از ۱۵۰ کیلووات ساعت باشد، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش، پاداش ریالی به مشترک تعلق می‌گیرد.

قبض‌های الکترونیک و شفافیت محاسبات 

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر همچنین به موضوع شفافیت محاسبه قبوض اشاره کرد و گفت: تمام ریزمحاسبات مصرف و ضرایب تعرفه‌ای در قبض‌های الکترونیکی درج می‌شود و مشترکان می‌توانند با مراجعه به سامانه برق من، جزئیات میزان مصرف و نرخ محاسبه‌شده را مشاهده کنند.

وی در پایان، هدف از اصلاح تعرفه‌ها را بهبود عدالت مصرف انرژی، پاداش به خوش‌مصرف‌ها و کنترل رشد تقاضای برق عنوان و تأکید کرد: تعرفه جدید نه‌تنها با هدف افزایش درآمد نیست، بلکه برای اصلاح الگوی مصرف و تأمین پایدار برق در روزهای اوج بار تابستان طراحی شده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
چرا مردم را نفهم فرض می کنید استفاده از یک یخچال فریزر ساده و تلویزیون و لامپ کم مصرف و یک کولر آبی معمولی در ماه چقدر برق مصرف می کند بالای 300 کیلو وات حالا بیشتر مملکت ما در تابستان کولر ابی جواب نمی دهد. بگویید با بی تدبیری پول کم آورده
ایم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
فعلا با این کیلووات ساعتی که شما از سال قبل واسه مردم لحاظ کردید مردم سر شب با مرغ و خروسها باید بخوابن اگه میخوان الگوی مصرف رعایت بشه، مد مه خودم بسیار کم مصرف میکنم هر ماه ازر200کیلووات ساعت بشتر میشه قبلا ماهی 400کیلو وات بود تو تابشتونش برق من رایگان میشد الان دیگه کمتر 250واسه من قبض نمیاد، البته غیر برق قبض آب رو هم بسیار بالا بردید هنینجور پیش برید مردم قشر متوسط و معمولی به 40بیستر عمر نمیکنن با این سو تغذیه ها و فشارهای سنگین مالی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اسم گران‌فروشی رو میدارم اصلاح تعرفه خخخخخخخخخخخ مردم رو چی فرض کردید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
در حقیقت در حق مردم داره اجحاف میشه در این خصوص که متاسفانه مجبوری به خاطر فشار آب کم، پمپ آب با مصرف برق بالا نصب کنی وقتی حساب میکنی میبینی نصف هزینه برق به خاطر روشن بودن پمپ آب هستش وگرنه مصرف خیلی خانوارها پایینه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۲۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
یعنی خیلی واضح 50 درصد گران شد مثل سالهای گذشته. هر سال هم در مجلس میگن سال آینده افزایش نداریم. بعد وزارت نیرو هر کاری دلش میخواد بکنه . خدا برکت بده به خبرنگاران که فقط تماشاچی هستند.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۱۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
تو شهر زرند کرمان ما که مامور برق اصلا نمیاد کنتور رو چک کنه همینطور می نویسند پلکانی جریمه می شیم شکایت هم می کنیم می گن خودتون کنتور قرائت کنید.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
آقا! واضح و صریح اعلام کنید ساعات پیک مصرف در پاییز و زمستان در تهران و سایر استانها چه ساعاتی است؟ اطلاع رسانی نمی کنید مردم هم اشتباه مصرف می کنند! پس حداقل نصفش تقصیر خودتونه!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۱۱:۵۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
فشار تحریم را دولت جاخالی داده وبر سر ملت اوار میکند
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بازهم؟ بابا خجالت بکشید به عذاب الهی گرفتار بشوید انشاءالله
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۱:۴۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مادر من مریض هستن و بیشتر از یک سال می‌شود که آوردم پیش خودم. رفتم اداره بر اطلاع دادم و برق رو از پشت کنتور قطع کردن. آخرین قبض حدود یک ماه پیش آمد به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان. چرا باید پول زور از یک پیرزن مریض احوال بگیرید؟ آیا عدالت است؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دیگه شورش درآوردید برای سیر کردن عده‌ای مفت خور سفره تمام ملت را خالی می کنید.
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مقدسی
۱۱:۳۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
من نگهبا رسمی دولت هستم با27 سال سابقه کار ودارم ماهی 10ملیون حقوق میگیرم وهمش رو دارم میدم پول آب ؛برق؛گاز؛تلفن وتش یک نون وپنیر بخور نمیری هم برای زنده مانی .ظلم نکنید ما مستضعفین بعد از40 سال انقلاب این حقمون نبود.لااقل طبق قانون یارانه ماهم اضافه کنید
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صالحی خمینی
۱۱:۲۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خدالعنت کنه هرچه ظالمه .آقا هرکس فقط یک لامپ ؛یک یخچال داشته باشه مشترک پرمصرف حساب میشه.بودجه کم اوردید دارید ازجیب مردم برمی دارید باقلدری.پس چرا بارانه مردم رو هرسال اضافه نمیکنید ولی آب وبرق گاز تلفن را هر ساله گران میکنید وقانون های من درآوردی در می آرید وهیچ کس واقعا" از این افزایش ها سردرنمی اره .
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خرج شب عید کارمندای بدون ارزش افزوده دولت رو ما باید بدیم دیگه؟!
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
به نام خدا؛ جبران کسری بودجه دولت از جیب مردم روی قبوض که سالی چند مرتبه انجام میدین
۰
۱۳
پاسخ دادن
