نمایندگان حزب جمهوریخواه در کنگره آمریکا و دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور بر رد هرگونه سازش با دموکراتها در خصوص از سرگیری تامین مالی دولت فدرال، که از نیمهشب اول اکتبر (بیش از سه هفته پیش) معلق مانده است، تاکید کردند.
در بیانیهای که از سوی کاخ سفید منتشر شد، آمده است: «پیام ما از همان ابتدا واضح بوده است و آن این است که جمهوریخواهان تسلیم بازیهای سیاسی دموکراتها نخواهند شد.»
دولت آمریکا معتقد است این نمایندگان حزب دموکرات هستند که باید امتیاز دهند. مجلس سنای آمریکا در تاریخ ۲۰ اکتبر، لایحه پیشنهادی جمهوریخواهان با هدف تامین مالی دولت فدرال را برای یازدهمین بار در طول هفتههای اخیر رد کرد.
در همان روز، ترامپ ابراز اطمینان کرد که دموکراتها در کنگره به زودی از این لایحه حمایت خواهند کرد. مجلس سنا پیش از این نیز لایحههای تامین مالی دولت فدرال که توسط دموکراتها ارائه شده بود را بیش از ۷ بار رد کرده بود.
گفتنی است که ایالات متحده با آغاز سال مالی جدید در اول اکتبر کنونی، وارد مرحله تعطیلی دولت شد. این اتفاق به دلیل شکست کنگره در تصویب قانون تامین مالی موقت دولت، ناشی از اختلافات میان دموکراتها و جمهوریخواهان بر سر تمدید کمکهای قانون مراقبتهای بهداشتی آمریکا موسوم به اوباماکر (ObamaCare)، رخ داد.
منبع: آر تی