جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ، در حالی که تعطیلی دولت آمریکا ادامه دارد، هرگونه سازش با دموکرات‌ها برای تأمین مالی مجدد را رد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا و دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور بر رد هرگونه سازش با دموکرات‌ها در خصوص از سرگیری تامین مالی دولت فدرال، که از نیمه‌شب اول اکتبر (بیش از سه هفته پیش) معلق مانده است، تاکید کردند.

در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد، آمده است: «پیام ما از همان ابتدا واضح بوده است و آن این است که جمهوری‌خواهان تسلیم بازی‌های سیاسی دموکرات‌ها نخواهند شد.»

دولت آمریکا معتقد است این نمایندگان حزب دموکرات هستند که باید امتیاز دهند. مجلس سنای آمریکا در تاریخ ۲۰ اکتبر، لایحه پیشنهادی جمهوری‌خواهان با هدف تامین مالی دولت فدرال را برای یازدهمین بار در طول هفته‌های اخیر رد کرد.

 در همان روز، ترامپ ابراز اطمینان کرد که دموکرات‌ها در کنگره به زودی از این لایحه حمایت خواهند کرد. مجلس سنا پیش از این نیز لایحه‌های تامین مالی دولت فدرال که توسط دموکرات‌ها ارائه شده بود را بیش از ۷ بار رد کرده بود.

گفتنی است که ایالات متحده با آغاز سال مالی جدید در اول اکتبر کنونی، وارد مرحله تعطیلی دولت شد. این اتفاق به دلیل شکست کنگره در تصویب قانون تامین مالی موقت دولت، ناشی از اختلافات میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر تمدید کمک‌های قانون مراقبت‌های بهداشتی آمریکا موسوم به اوباماکر (ObamaCare)، رخ داد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جمهوری خواهان ، دموکرات ها ، تعطیلی دولت آمریکا
خبرهای مرتبط
مقام کاخ سفید درباره حذف ۱۰ هزار شغل در پی تعطیلی دولت هشدار داد
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
کاخ سفید اظهارات ترامپ در مورد تعدیل نیرو را تکذیب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر ترامپ دیوانه که به مردمش هم به چشم چاه فاضلاب نگاه میکنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دمکرات‌ها هم بی شرفند اگر عقب نشینی بکنند همچنین جمهوری‌خواهان بی شرفی اگر عقب نشینی بکنید
۰
۰
پاسخ دادن
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
مسجدالاقصی در خطر پس از حفاری‌های اسرائیل
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا محدودیت استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد را لغو کرده است
دیدار فرستاده‌های آمریکا با مشاور امنیت ملی امارات
تحقیقات در مورد تهدید به مرگ سارکوزی در زندان
دولت ترامپ محدودیت صادرات نرم‌افزار و فناوری به چین را بررسی می‌کند
کمیته‌های مقاومت فلسطین: مصوبه الحاق کرانه باختری، فصلی از نسل‌کشی است
کمیته سنای آمریکا سه لایحه ضد روسی را تصویب کرد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
پایان نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند+ فیلم
اردن تصویب اولیه الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را محکوم کرد
حماس: تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری باطل و غیرقانونی است
دادگاه لاهه: اسرائیل حق ندارد از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی استفاده کند
تفاهم‌نامه سوئد و اوکراین برای خرید ۱۵۰ جنگنده
ثبت بیش از ۵۸۰۰ مورد یورش شهرک‌نشینان در کرانه باختری
مقام سازمان ملل: میزان آوار در غزه معادل حجم ۱۳ هرم جیزه است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
گردان‌های قدس: به آتش‌بس پایبند و مراقب اقدامات اشغالگران هستیم
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
اکثریت آمریکایی‌ها: فلسطین باید به رسمیت شناخته شود
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
مسجدالاقصی در خطر پس از حفاری‌های اسرائیل
پرواز محرمانه فرستاده ترامپ و کوشنر از اسرائیل به عربستان
سقوط مکرون در اروپا: از موتور محرک تا شخصیت کسل‌کننده
تشییع پیکر ده‌ها فلسطینی غیرقابل شناسایی در غزه
جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ سازش با دموکرات‌ها را رد کردند