باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده نسترن حسن آبادی - رئیس پلیس فتا استان سمنان گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان این پلیس، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۱ درصد پرونده‌های ارجاعی به نتیجه رسیده است.

وی افزود: این موفقیت حاصل اشراف اطلاعاتی، بررسی‌های فنی دقیق و پیگیری مستمر پرونده‌ها توسط کارشناسان زبده پلیس فتا استان است.

رئیس پلیس فتا استان سمنان تأکید کرد: پلیس فتا با استفاده از توان علمی و فنی، به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد، شناسایی و مقابله با جرایم سایبری است و از هیچ تلاشی برای تأمین امنیت کاربران فضای مجازی فروگذار نمی‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir اطلاع دهند.