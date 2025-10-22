باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بازارهای صادراتی همواره دارای چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود هستند. برای موفقیت در این حوزه، نیاز به یک نقشه راه مشخص و استراتژی‌های عملی داریم.

وی ادامه داد: برای هر کالای صادراتی، باید حداکثر پتانسیل آن در بازار داخلی و خارجی بررسی شود؛ به‌گونه‌ای که شامل بررسی تقاضا و عرضه کالاها در بازارهای هدف و ارزیابی توانایی تولید کالا و مقایسه آن با تقاضای بازار باشد.

او یادآور شد: به‌طور مثال، شما فرض کنید در صنعت فرش فعالیت می‌کنید. باید بررسی کنید که چه نوع فرش‌هایی در کدام کشورها بیشترین تقاضا را دارند و آیا توانایی تولید آن را دارید یا خیر. همچنین، پس از شناسایی پتانسیل، باید استراتژی‌های بازار، از جمله انتخاب بازارهای هدف را تدوین کرد.

دهقان دهنوی افزود: این انتخاب باید بر اساس مواردی همچون بررسی رقبا در بازارهای هدف و استراتژی‌های آن‌ها، و بررسی وجود توافقات دوجانبه یا چندجانبه برای تسهیل تجارت باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: برای هر کالا، باید بازارهای هدف مشخصی انتخاب کنیم. این کار شامل تحقیقات بازار و شناسایی کشورهایی است که بیشترین پتانسیل را برای خرید کالاهای ما دارند. به‌عنوان مثال، اگر یک شرکت تولیدکننده زعفران هستیم، بازارهایی مانند امارات و هند می‌توانند هدف مناسبی باشند.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی در تجارت، تأخیر در دریافت اطلاعات است. باید به‌طور مستمر وضعیت بازار را رصد کنیم و واکنش‌های لازم را نسبت به تغییرات انجام دهیم. به‌عنوان مثال، اگر در یک بازار خاص صادرات زعفران کاهش یافت، باید سریعاً دلایل این کاهش را شناسایی کنیم و اقداماتی برای حل مشکل اتخاذ کنیم.

دهقان دهنوی توضیح داد: برای پیشرفت در تجارت، ایجاد هوشمندی و برنامه‌محوری ضروری است. کشورهایی که توانسته‌اند به حجم بالای صادرات دست یابند، معمولاً از استراتژی‌های دقیق و مشخصی بهره‌برداری کرده‌اند. مثلاً یک کشور با ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات برای حفظ یک بازار ۵ میلیارد دلاری باید تمام دستگاه‌های خود را بسیج کند.

وی بیان کرد: برای رسیدن به ارقام بالای صادراتی، نیاز به یک رویکرد دقیق و استراتژیک داریم. تمرکز بر جزئیات، حمایت از صادرکنندگان و طراحی نقشه‌های راه مشخص می‌تواند به ما کمک کند تا از ظرفیت‌های بالقوه کشور بهره‌برداری کنیم و به اهداف تجاری خود برسیم. این مسیر نیازمند همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف، از دولت تا بخش خصوصی است.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه حوزه صادرات، چند بُعد مهم وجود دارد که تقویت آن‌ها می‌تواند شعار «تجارت هوشمندانه» را محقق کند، گفت: یکی از این ابعاد، شناسایی بازارهای هدف و کالاهای دارای ظرفیت بالا برای صادرات است. باید از داده‌ها و اطلاعات اقتصاد داخلی و کشورهای هدف استفاده کنیم تا بدانیم چه کالاها و در کدام بازارها می‌توانند حضور مؤثر داشته باشند.

وی تأکید کرد: روابط تجاری باید برد-برد با کشورهای دیگر باشد. تجارت فقط افزایش صادرات به یک کشور نیست؛ گاهی یک توافق یا قرارداد خوب و هوشمندانه می‌تواند برای دو طرف منافع زیادی ایجاد کند. مثلاً موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمونه‌ای از همین همکاری است. این موافقت‌نامه که از ۲۵ اردیبهشت اجرایی شد، باعث رشد بیش از ۲۰ درصدی تجارت ما با این منطقه شده است. بنابراین، یافتن کانال‌هایی که بتوانند با بهینه‌ترین شکل ممکن تجارت ما را توسعه دهند، همان «هوشمندی» است که باید در تجارت کشور ایجاد شود.