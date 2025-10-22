باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعلی طالبی صبح امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در افتتاحیه سومین دوره همایش آموزش منطقهای انتخابات ویژه فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخاب، مدیران کل فناوری اطلاعات و مسؤلان آموزش استانهای کرمان، فارس و یزد
وی افزود: انتخابات شوراها، نزدیکترین سطح تصمیمگیری مردم و نماد واقعی مردمسالاری در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود
استاندار کرمان گفت:شوراها تجلی اعتماد نظام به مردم و پیونددهنده مستقیم مردم با مدیریت محلی است .
دکتر طالبی در ادامه بیان کرد: کیفیت برگزاری انتخابات شوراها مستقیما به اعتماد عمومی جامعه و کارآمدی مدیریت شهری و روستایی اثرگذار است
وی گفت: امانتدار رأی مردم و خط مقدم برگزاری انتخابات به عنوان نمایندگان عالی دولت هستیم؛ بهترین فرصت است که با بیطرفی کامل و رعایت قانون، اعتماد جامعه را به مکانیزم انتخابات فراهم کنیم.
منبع:استانداری کرمان