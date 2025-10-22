جسد بیش از ۵۰ فلسطینی ناشناس که اسرائیل تحویل داده، به دلیل آثار شکنجه و اعدام میدانی قابل شناسایی نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گفته می‌شود امروز جهارشنبه پیکر بیش از ۵۰ فلسطینی ناشناس که اخیرا توسط رژیم تروریستی اسرائیل تحویل داده شده‌اند، در گورستانی در دیرالبلح واقع در مرکز غزه دفن خواهند شد. خانواده‌های این افراد به دلیل بریدگی‌های گسترده و تغییر شکل اجساد، قادر به شناسایی آنها نبودند.

به گفته منابع پزشکی، بیشتر اجساد هنگام تحویل توسط مقامات اشغالگر رژیم تروریستی اسرائیل، آثار واضح شکنجه، سوءاستفاده و اعدام میدانی را نشان می‌دادند.

ساعتی پیش نیز «سامح حمد» عضو کمیته مدیریت اجساد و کارشناس شواهد کیفری در گفت وگو با الجزیره تاکید کرد که تمام اجساد اسرای فلسطینی آزاد شده دارای آثار شکنجه شدید هستند و این شکنجه منجر به مرگ آنان شده است و آزمایش‌ها و معاینه‌ها نشان می‌دهد برخی اسرا اعدام میدانی شده‌اند.

این کمیته در سایت «صحتی» وابسته به وزارت بهداشت فلسطین تصاویری از اجساد اسرای فلسطینی منتشر کرد تا شاید مردم و آشنایان شهدا بتوانند اجساد را شناسایی کنند زیرا رژیم صهیونیستی اطلاعاتی درمورد اجساد نداده است.

در این تصاویر، دستان اسرا از پشت بسته شده و روی چشمان آنان نیز پوشیده شده و برخی دیگر هم طناب دور گردنشان پیچیده شده است. برخی اجساد دیگر استخوان‌هایشان شکسته است و زخم‌های عمیق در سر، شکم و گردن دارند و برخی هم بدنشان پاره پاره شده و یا سوزانده شده است و صورت هایشان نیز آسیب شدید دیده است.

منبع: قدس نیوز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مثل اینکه در داخل اسراییل خبرهایی هست انشاالله خیر است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه صهیونیست رو. آتش دوزخ سوزان رو در این دنیا تجربه کنید ان شاء الله
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از رفت و آمدهای آمریکا وبرکناری مقامات و همچنین به افتادن خط بگم بگم معلوم میشود اوضاع داخلی خوب پیش نمی رود مقامات آمریکا میخواهند به شهرک نشینان نشان بدهند اوضاع آرام است والی نیازی نیست ویتگاف کوشنر هفته گذشته آنجا بودند از طرفی ونس سفر میکند روبیو قرار است بیاید اینها میخواهند بوضعیت سروسامان بدهند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خدا خودش به این ملت مظلوم وشجاع نجات دوست اشغالگران آزاد بکند دشمن خیلی خیلی بی رحم است
۰
۲
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۲۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
امیدوارم هرچه سریع تر خدا این اسرائیل رو از زمین برش داره و نابودش کنه مرگ بر اسرائیل
۲
۶
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۲۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
امیدوارم هرچه سریع تر خدا این اسرائیل رو از زمین برش داره و نابودش کنه مرگ بر اسرائیل
۲
۶
پاسخ دادن
