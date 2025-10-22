منابع دیپلماتیک فرانسوی فاش کردند که مکرون به دلیل درگیری با چالش‌های داخلی از رئیس پیشروی ایده‌های اروپایی به «شخصیتی کسل‌کننده» تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع دیپلماتیک فرانسه اعلام کردند که وضعیت بی‌ثباتی سیاسی در این کشور، صرف‌نظر از نقش شخصی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه شروع به تضعیف نفوذ پاریس در اتحادیه اروپا کرده است.

مجله پولیتیکو در گزارشی مکرون را به دلیل بحران‌های داخلی‌اش، از رئیسی پیشرو در ایده‌های همگرایی اروپا به «شخصی کسل‌کننده که جوّ هیجان جمعی را خراب می‌کند» توصیف کرد.

در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا که قرار است پنجشنبه در بروکسل برگزار شود، این مجله با حدود ده دیپلمات و مقام از کشور‌های عضو مختلف مصاحبه کرد. همه آنها متفق‌القول بودند که مکرون، به دلیل درگیری با چالش‌های سیاسی داخلی و تمرکز بر میراث سیاسی خود، به‌جای آنکه لوکوموتیو پیشرفت اروپا باشد، اکنون سرعت آن را کُند می‌کند.

یکی از دیپلمات‌های اروپایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «مکرون امروز کاملا درگیر امور داخلی است. او دیگر آن رئیسی اروپایی نیست که قبلا می‌شناختیم.»

پولیتیکو اشاره کرد که مکرون اخیرا یک سری از ابتکارات اروپایی را رد کرده است؛ از جمله پیشنهاد ساخت دیوار پهپادی برای تأمین امنیت حریم هوایی در شرق ناتو، ساده‌سازی روند عضویت اعضای جدید و درخواست برای اجرای سخت‌گیرانه‌تر استاندارد‌های زیست‌محیطی در همکاری‌های بین‌المللی.

مکرون اغلب با احتیاط یا حتی ناخشنودی با این پیشنهادات برخورد می‌کند؛ زیرا می‌ترسد که آنها واکنش منفی افکار عمومی فرانسه را برانگیزند.

این موضع‌گیری در تناقض آشکار با دیدگاه قبلی اوست؛ در سال ۲۰۱۷، زمانی که برای اولین بار ریاست‌جمهوری فرانسه را بر عهده گرفت، مکرون قویا خواستار استقلال استراتژیک اروپا در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی شد، به ویژه در سایه به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا.

 اگرچه این ایده در آن زمان با استقبال فوری شرکای اروپایی او مواجه نشد، اما امروزه بخشی از گفتمان رسمی اتحادیه اروپا و سران آن است. اما خود مکرون دیگر از آن دفاع نمی‌کند، چرا که صرفا درگیر تامین میراث سیاسی خود در داخل فرانسه شده است.

یکی از نزدیکان مکرون که نخواست نامش منتشر شود، توضیح داد که رئیس‌جمهور فرانسه در حال حاضر فاقد سرمایه سیاسی  لازم برای پیشبرد برنامه بلندپروازانه خود است، به ویژه که هر اقدامی ممکن است توسط راست افراطی، به ریاست مارین لوپن، برای کاهش محبوبیت او استفاده شود.

او گفت: اوضاع اصلا مساعد نیست؛ راست افراطی ما را از پشت تعقیب می‌کند. صحبت کردن درباره پیوستن کشور‌هایی مانند آلبانی یا مونته‌نگرو به اتحادیه اروپا، یک هدیه مجانی به لوپن خواهد بود. اما پیوستن اوکراین، فورا منجر به اعتراضات گسترده کشاورزان فرانسوی خواهد شد.

منابعی که با پولیتیکو صحبت کردند، پا را فراتر گذاشتند و خاطرنشان کردند که بی‌ثباتی سیاسی مزمن فرانسه، جایگاه کلی آن در اروپا را تضعیف می‌کند. تنها در دو سال گذشته، نخست‌وزیر پنج بار تغییر کرده است. یک دیپلمات اروپایی اظهار داشت: «اگر به مدت ۱۸ ماه دولتی کارآمد نداشته باشید، نفوذ خود را در تصمیم‌گیری‌های اروپایی از دست می‌دهید.»

این روزنامه در پایان نوشت که حتی اگر مکرون موفق شود از بحران سیاسی فعلی خود بیرون بیاید، بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی در توانایی او برای بازیابی نقش ریاست سابقش در اتحادیه اروپا تردید دارند. برخی حتی شروع به صحبت در مورد او با فعل گذشته کرده‌اند، اگرچه او تا سال ۲۰۲۷ رئیس جمهور فرانسه خواهد ماند.

منبع: آر تی

برچسب ها: امانوئل مکرون ، نخست وزیر فرانسه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
روسیه گفته بود خرج کردن دارائیهاشان برایشان تمام میشود الان جواهرات در روسیه هستند بیشتراز اونی مسدود شده اند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
رییس جمهور فرانسه باید بره زندان و ایضا”
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اون پیرزنها میمون صفت اعصاب مگرون را بهم ریخته الان دیگر دوتایی بجائی نمی روند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خوب است فرانسه نمی گوید روسیه پشت سرقت لوورهست
۰
۲
پاسخ دادن
