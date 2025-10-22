باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- با وجود افزایش ایمنی آسانسورها در دهه گذشته، چالش‌هایی چون نبود حمایت از واحدهای تولیدی کوچک، کمبود مواد اولیه، عرضه قطعات تقلبی و ضعف در طراحی و اجرای پروژه‌های ساختمانی همچنان پابرجاست. به گفته اتحادیه کشوری، حدود ۲۹۰۰ واحد صنفی در این صنعت فعال هستند که بیش از ۸۰ درصد آنها به نوعی تولیدکننده محسوب می‌شوند، اما کمتر از نیمی از ظرفیت واقعی خود را به کار گرفته‌اند. میانگین واردات قطعات آسانسور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۸۰ میلیون دلار در سال بوده و برخی از این قطعات به دلیل صرفه اقتصادی پایین، هنوز در داخل کشور تولید نمی‌شوند.

در همین راستا، پیش از این عباس ابریشمی، رئیس اتحادیه آسانسور و بالابر، اعلام کرده بود که در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰ هزار آسانسور در سطح کشور در حال خدمات‌رسانی و کار هستند و روزانه حدود ۳۵۰ میلیون سفر از طریق آنها انجام می‌شود. آسانسور یک وسیله حمل‌ونقل عمومی درون ساختمانی است و باید مانند سایر وسایل حمل‌ونقل، از نظر ایمنی و سرویس‌دهی تحت نظارت جدی‌تری قرار گیرد.

با مطرح شدن اهمیت موضوع فوق، رئیس اتحادیه آسانسور، پله‌برقی و صنایع وابسته ایران از راه‌اندازی «سامانه شناسنامه آسانسور» نیز خبر داد و گفت: هدف اتحادیه از راه‌اندازی این سامانه، شناسایی افراد معتبر برای بالا بردن سطح استانداردها در نصب، حفظ و نگهداری آسانسورهای سطح شهر و درون ساختمان‌ها است.

به گفته ابریشمی، در سال‌های گذشته با همکاری سازمان ملی استاندارد، آمار حوادث آسانسوری به شکل چشمگیری کاهش یافته است، اما همچنان برخی ساختمان‌ها از تجهیزات غیراستاندارد یا افراد غیرمتخصص استفاده می‌کنند. طبق آمار، در حوادث معدودی که در سال‌های اخیر رخ داده (کمتر از انگشتان دست)، یا آسانسور فاقد استاندارد بوده یا به جای آن از بالابر استفاده شده است. منظور اتحادیه از حوادث، به خطر افتادن یا از دست دادن جان انسان‌ها توسط حوادث آسانسوری است که خوشبختانه این آمار بسیار پایین است. هدف اتحادیه کشوری آسانسور و پله‌برقی رسیدن آمار به صفر حادثه است و این مهم نیز تنها با اجرای دقیق استانداردها ممکن می‌شود.

رئیس اتحادیه آسانسور و پله‌برقی همچنین در دومین کنگره ملی آسانسور با اشاره به رونمایی از نخستین گاورنر هوشمند در ایران گفت: فعالان صنعت آسانسور به سمت اینترنت اشیا حرکت کرده‌اند و نخستین بار است که گاورنر آسانسور بر پایه اینترنت اشیا در جهان ساخته شده است. این گاورنر بر اساس هوش مصنوعی اطلاعات وارد شده از سنسورهای مخصوص را پایش و تحلیل می‌کند. نوآوری‌های کلیدی موجود در این گاورنر، کمک‌کننده و ایمنی‌بخش هستند.

او توضیح داد: گاورنر هوشمند تولید شده با قابلیت اتصال به هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های خود می‌تواند از خطرات احتمالی و اتفاقات ناگهانی در آسانسور در آینده جلوگیری کند. در واقع با پایش داده‌ها، قبل از اینکه هرگونه اتفاقی در آسانسور بیفتد، خطرات را به استفاده‌کننده گزارش می‌کند.

ابریشمی تأکید کرد: مهم‌ترین عملکرد این محصول بررسی لحظه‌ای پارامترهای ایمنی در آسانسور و پایش عملکرد مناسب و درست قطعات ایمنی در آسانسور است. گاورنر هوشمند تولید شده اطلاعات مهم مربوطه را ثبت و ذخیره کرده و پایش داده‌ها بر این اساس انجام خواهد شد.

به گفته رئیس اتحادیه آسانسور و پله‌برقی، موارد مهمی از قبیل سرعت، دما و رطوبت محیطی چاهک آسانسور، تعداد دور گاورنر، تعداد توقف روزانه آسانسور، میزان ولتاژ و آمپر بوبین و مگنت جهت حرکت کابین آسانسور، میزان خوردگی سیم بکسل گاورنر آسانسور، و میزان فشار نیوتن بر متر مربع بر سیم بکسل گاورنر آسانسور توسط این گاورنر هوشمند پایش می‌شود.

او بیان کرد: واحدهای خُرد در هر صنعتی، همواره چرخ محرک اقتصاد یک کشور هستند، اما در صنعت مذکور این واحدها از تسهیلات دولتی و سهمیه مواد اولیه بی‌بهره مانده‌اند.