به دنبال تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف فلسطین و شهادت شمار زیادی از انسانهای بیدفاع، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای رسمی، این اقدام غیرانسانی را به شدت محکوم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - در این بیانیه آمده است: جامعه فوتبال ایران، این جنایات وحشیانه علیه مردم بیگناه فلسطین را محکوم میکند و حمایت خود را از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین اعلام میدارد.
فدراسیون فوتبال در ادامه تأکید کرده است که ورزش، زبان صلح و دوستی میان ملتهاست و هیچگونه توجیهی برای کشتار زنان و کودکان بیدفاع پذیرفتنی نیست.
در پایان این بیانیه آمده است: از همه نهادهای بینالمللی و ورزشی انتظار میرود ضمن محکومیت این رفتار غیرانسانی، با اتخاذ مواضع قاطع، مانع تکرار چنین جنایاتی علیه مردم مظلوم فلسطین شوند.