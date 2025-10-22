فدراسیون فوتبال ایران با صدور بیانیه‌ای، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین را اقدامی ضدانسانی و مغایر با ارزش‌های انسانی و ورزشی دانست و بر ضرورت پایان دادن فوری به این جنایات تأکید کرد.

به دنبال تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف فلسطین و شهادت شمار زیادی از انسان‌های بی‌دفاع، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این اقدام غیرانسانی را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این بیانیه آمده است: جامعه فوتبال ایران، این جنایات وحشیانه علیه مردم بی‌گناه فلسطین را محکوم می‌کند و حمایت خود را از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین اعلام می‌دارد.

فدراسیون فوتبال در ادامه تأکید کرده است که ورزش، زبان صلح و دوستی میان ملت‌هاست و هیچ‌گونه توجیهی برای کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع پذیرفتنی نیست.

در پایان این بیانیه آمده است: از همه نهاد‌های بین‌المللی و ورزشی انتظار می‌رود ضمن محکومیت این رفتار غیرانسانی، با اتخاذ مواضع قاطع، مانع تکرار چنین جنایاتی علیه مردم مظلوم فلسطین شوند.

برچسب ها: فدراسون فوتبال ، رژیم صهیونیستی
