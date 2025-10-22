وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کنترل پروژه فیبرنوری با اشاره به ضرورت استفاده اشتراکی از بستر موجود، تأکید کرد که به هیچ عنوان اجازه ایجاد انحصار در این حوزه داده نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات-در این جلسه که با حضور اپراتور‌های فعال در حوزه توسعه ارتباطات ثابت برگزار شد، با تأکید بر استفاده اشتراکی از منابع موجود به اجرای پروژه سوآپ (تبدیل سیم مسی به فیبرنوری) توسط مخابرات ایران اشاره کرد و اجرای دو شبکه موازی در کشور را غیرممکن دانست.

هاشمی، نحوه استفاده از این بستر اشتراکی و روابط بین اپراتور‌ها و مخابرات را منطبق با مصوبات سازمان تنظیم مقررات دانست و افزود: ما نگاه حذفی در این حوزه نداریم و به هیچ عنوان اجازه ایجاد انحصار نمی‌دهیم و اجرای مصوبات در رگولاتوری به صورت جدی پیگیری می‌شود. 

وی به وضعیت ضعیف اقتصاد بخش ارتباطات اشاره کرد و از اپراتور‌ها فعال در حوزه توسعه فیبر نوری و مخابرات خواست که با هم‌افزایی و همکاری، اقتصاد این بخش را تقویت کنند تا همه به‌ویژه مردم، از آن سود ببرند.

در ابتدای این جلسه حمید فتاحی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی از اقدامات انجام شده و مصوبات کمیسیون تنظیم برای ادامه پروژه ارائه کرد. در ادامه، مدیران اپراتور‌های فعال در پروژه فیبرنوری گزارشی از اقدامات انجام شده و مشکلات پیش‌روی برای ادامه کار ارائه کردند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Germany
ناشناس
۱۳:۲۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
چه اینترنتی چه موبایلی ، به بهانه فیبر نوری و با قیمت های نجومی خدمات تلفن ثابتمان را از بین برده و اینترنت قیمت مناسب خانگی را از ایرانی ها گرفتند ، چه رفع فیلتری چه خدمتی همش ...
۰
۴
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۳:۲۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اسناد قرارداد کرسنت را شفاف کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
آقای وزیر شما کجایید که خبر از انحصارات در مناطق وشهرستانهای اطراف ندارید؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دست ملت نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اپراتورها و مخابرات بهترین همکاری رو در کنار هم واسه خالی کردن جیب مشترکین با ارائه بی کیفیت ترین و گرون ترین خدمات انجام میدن
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
الحق که درست گفتی !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
چرا بایدقیمت اینرنت adsl سه برابر شود .
پس شما چه کار میکنید
۱
۲
پاسخ دادن
