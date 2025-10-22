باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روز‌های ۲۸ و ۲۹ مهرماه در شهر نووی ساد کشور صربستان برگزار شد.

در پایان مسابقات ۴ وزن نخست تیم ایران توسط غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم و فردین هدایتی دلاور مازندرانی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به نشان طلا دست یافت.

نتایج نماینده کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی دلاور آملی تیم کشورمان، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر از سد لازلو دارابوس از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

هدایتی در دیدار فینال با نتیجه ۸ بر صفر رازمیک کوردیان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نشان طلا دست یافت.

نکته قابل توجه ایتکه این دلاور مازندرانی، با کسب ۳۰ امتیاز و بدون از دست دادن حتی یک امتیاز بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.

رده بندی انفرادی ۴ وزن نخست به شرح زیر است:

۶۳ کیلوگرم: ۱- ضیا باباشوف (آذربایجان) ۲- ویتالی اریومنکو (مولداوی) ۳- دورژی شونگورتسیکوف (روسیه) و ادهم عبدو السید (مصر) ... ۹- محمدجواد ابوطالبی (ایران)

۷۷ کیلوگرم: ۱- عرفان میرزویف (اوکراین) ۲- تموری اروجونیکیدزه (گرجستان) ۳- الکساندر سولووی (مولداوی) و لونت لوای (مجارستان) ... ۹- اهورا بویری (ایران)

۸۷ کیلوگرم: ۱- غلامرضا فرخی (ایران) ۲- ایوان چمیر (اوکراین) ۳- ریتون جاکوبسن (آمریکا) و آچیکو بولکوادزه (گرجستان)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- فردین هدایتی (ایران) ۲- رازمیک کوردیان (ارمنستان) ۳- لازلو دارابوس (مجارستان) و الکساندر ملیخوف (روسیه)

در پایان مسابقات ۴ وزن نخست تیم ایران با ۵۸ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و تیم‌های اوکراین با ۵۱ امتیاز و گرجستان با ۴۵ امتیاز دوم و سوم هستند.

رقابت چهار وزن دوم این مسابقات، امروز در صربستان پیگیری می‌شود.