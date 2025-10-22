باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز عطایی مربی مطرح والیبال ایران در خصوص اتفاقی که برای صابر کاظمی رخ داده، اظهار داشت: خبر ناگوار برای جامعه والیبال بود. ما همه جزئی از خانواده بزرگ والیبال هستیم و همدیگر را دوست داریم. صابر کاظمی یک بازیکن مستعد و قابل اعتنا است که برای والیبال ایران زحمات زیادی کشید. در دوره‌ای که سرمربی تیم ملی بودم با او در چندین تورنمنت کار کردم و از این بازیکن به جز نظم و احترام و تلاش برای تیم ملی چیز دیگری ندیدم.

وی افزود: همه ما نگران وضعیت صابر هستیم و از خدا می‌خواهیم او را کمک کند تا بتواند به جمع خانواده خودش و خانواده والیبال بازگردد. صابر جوان خوبی است که همه دوستش دارند و همه بر این باور هستند که او بااخلاق است.

مربی مطرح والیبال ایران در خصوص اینکه عده‌ای به بهانه اتفاقی که برای صابر کاظمی رخ داد، اقدام به شایعه‌سازی کردند، تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین موضوع این است که نباید به حواشی پرداخت. صابر با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند و جوانمردانه نیست که در خصوص او شایعه‌سازی کنند.

جمعه هفته گذشته بود که صابر کاظمی، ملی‌پوش اسبق والیبال ایران در کشور قطر به دلایلی نامشخص دچار حادثه شد و به کما رفت.