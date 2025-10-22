مربی مطرح والیبال ایران گفت: صابر کاظمی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند و جوانمردانه نیست که در خصوص او شایعه‌سازی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز عطایی مربی مطرح والیبال ایران در خصوص اتفاقی که برای صابر کاظمی رخ داده، اظهار داشت: خبر ناگوار برای جامعه والیبال بود. ما همه جزئی از خانواده بزرگ والیبال هستیم و همدیگر را دوست داریم. صابر کاظمی یک بازیکن مستعد و قابل اعتنا است که برای والیبال ایران زحمات زیادی کشید. در دوره‌ای که سرمربی تیم ملی بودم با او در چندین تورنمنت کار کردم و از این بازیکن به جز نظم و احترام و تلاش برای تیم ملی چیز دیگری ندیدم.

وی افزود: همه ما نگران وضعیت صابر هستیم و از خدا می‌خواهیم او را کمک کند تا بتواند به جمع خانواده خودش و خانواده والیبال بازگردد. صابر جوان خوبی است که همه دوستش دارند و همه بر این باور هستند که او بااخلاق است.

مربی مطرح والیبال ایران در خصوص اینکه عده‌ای به بهانه اتفاقی که برای صابر کاظمی رخ داد، اقدام به شایعه‌سازی کردند، تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین موضوع این است که نباید به حواشی پرداخت. صابر با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند و جوانمردانه نیست که در خصوص او شایعه‌سازی کنند.

جمعه هفته گذشته بود که صابر کاظمی، ملی‌پوش اسبق والیبال ایران در کشور قطر به دلایلی نامشخص دچار حادثه شد و به کما رفت.

برچسب ها: والیبال قطر ، ملی پوش والیبال ایران
Iran (Islamic Republic of)
رحیم
۲۱:۴۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
معجزه خدا محقق میشود،و صابر عزیز را به خاطر صفای قلبش ، پدر و مادرش و همه دوستانش به جامعه ورزش و ملت ایران برمیگرداند
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Hamid
۲۰:۲۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای صابر کاظمی عزیز ملی پوش والیبال کشورمان مینمایم
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حافظ
۱۶:۳۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
باسلام ادب اکه عاقلانه فکر کنیم کسی که به خواب مصنوعی میره برگشت ۱ درصده کاش برگردانند ایران با اجازه خانواده اعضای بدنش را اهدا کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید نصیری
۱۶:۰۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
چه شایعه سازی می کنند مردم دعا می کنند این جوان ورزشکار افتخار آفرین ان شاالله هرچه زودتر شفا یابد مردم نگران حال اوهستند
آرزوی سلامتی کامل اورا دارم خداوند ان شاالله شفایکامل اورا
عنایت فرماید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جواد ارومیه
۱۵:۵۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خدایا تو را به بزرگیست قسمت میدهیم ومیدانیم بدون اذن تو برگی از درخت نمی‌افتد این جوان رابه سلامت به آغوش وطن برگردان و دل ملت ایران را شاد بگردان بخصوص مادری رنج کشیده اش ازملت عزیز ایران تقاضا کندیم هرکسی ازاین خبرناگوار خبردار شده برای سلامتی صابر دعا کنند
۰
۸۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
یه باربهوش اومدچرادوباره بیهوشش کردن؟؟ اشتباه کردن دکترا
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ه
۱۵:۳۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
انشالله فردا خبر سلامتی و به هوش آمدن صابر عزیزمان فضای کشور و خانواده بزرگ والیبال را شاد می کند و باز هم او را خواهیم دید این آرزوی هشتاد ملیون ایرانیه
۰
۵۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۵:۱۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
همانهایی که دو سال محرومش کردند همین بلا را سرش اوردند
۱۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محید
۲۲:۴۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
این چرندیات چیه پسر خوب اگر می توانی واسه سلامتی صابر دعاکنی بفرما نمی توانی مجبوری بیایی اینجا چرند بنویسی چقدر یه عده بیکار بدون یه لحضه فکر کردن حرف می زنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خدایا به جوانیش رحم کن بعد هم به مادرش
ما که برایش دعا میکنیم
۰
۷۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از خداوند بزرگ شفاعل عاجل این جوان خوب را تقاضا داریم و امید واریم هرچه زودتر سلامتی خود را باز یابد ان شاالله
۰
۶۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سروری
۱۴:۵۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ان شاءالله ایرانیان باغیرت مثل صابر کاظمی زنده و سالم باشند، و وطن فروشان و خائنان به درک واصل شوند.
بزن لایکو ?
۷
۷۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
جایش در تیم ملی با سر مربیگری پیاتزا خالی بود . امیدوارم خدا کمکش کند زود بهبود باید و محددا در تیم ملی آزردن آبشار هایش لذت ببریم.
۰
۵۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خدایا به بزرگی قسم شفای همه مریضا بخصوص صابر کاظمی بزودی به اغوش خانوادش برگرده آمین
۱
۷۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
شخص شما صابر را نابود کرد
۱۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیجی
۱۴:۳۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
دمیرل خان
۱۴:۲۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ترکمن صحرا هیچ احتیاجی به دعای بهروز عطایی ندارد بخصوص درحق صابرعزیز که بانی و باعث تمام اتفاقات تلخ یکی دو سال اخیر درحق صابر همین بهروزعطایی در کسوت سرمربی تیم ملی بود.چقدرغرور ملی این جوان توسط این آقا خُرد شد و حوادثی که ختم به محرومیت ناجوانمردانه صابرعزیز شد. خداوند جواب امثال عطایی ها را خواهد داد ان شاءالله.
۱۱
۳۷
پاسخ دادن
