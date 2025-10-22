دوربین جدیدی ابداع شد که می‌تواند از یک اشاره‌گر لیزری با سرعت نور فیلم‌برداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برایان هایدت، دانشمندی که با نام تجاری AlphaPhoenix در یوتیوب ویدیو می‌سازد، در ویدیوی جدیدی دوربینی را به نمایش گذاشته که می‌تواند از یک اشاره‌گر لیزری با سرعت نور فیلم‌برداری کند. این دوربین، به‌روزرسانی‌شده نسخه قبلی است که می‌توانست با سرعت یک میلیارد فریم در ثانیه فیلم‌برداری کند، اما یک نقص بزرگ دارد: فقط می‌تواند در هر بار یک پیکسل را تصویربرداری کند.

دوربین هایدت از یک آینه نصب شده روی گیمبال، دو لوله، یک لنز ساده، یک حسگر نور و مقداری کد پایتون برای اتصال همه اینها ساخته شده است. این دوربین قادر است یک پرتو نور را با سرعت دو میلیارد فریم در ثانیه ضبط کند و نشان دهد که به آرامی بین آینه‌ها حرکت می‌کند، با سرعت‌هایی که بسته به موقعیت دوربین نسبت به اشاره‌گر لیزری متفاوت است.

هایدت می‌گوید: نور در هر فریم از این ویدیو حدود ۶ اینچ یا ۱۵ سانتی‌متر حرکت می‌کند. این پرتو نور با محدودیت سرعت کیهان حرکت می‌کند. نور در هیچ چارچوب مرجعی هرگز سریع‌تر یا کندتر از این سرعت حرکت نخواهد کرد.

این دوربین با سرعت ۲ میلیارد فریم در ثانیه تصویربرداری می‌کند

هایدت توضیح می‌دهد که اگرچه از نظر تئوری امکان ساخت دوربین‌های سنتی‌تری وجود دارد که بتوانند با سرعت دو میلیارد فریم در ثانیه فیلم‌برداری کنند، اما نمی‌توانید این کار را با ابزار‌هایی که اکثر مردم در گاراژ خود دارند، انجام دهید. راه‌حل او این بود که هر بار یک پیکسل را ضبط کند و سپس آن فیلم‌ها را کنار هم قرار دهد تا چیزی قابل مشاهده ایجاد شود. به گفته هایدت، اگر همه این ویدیو‌ها همگام‌سازی شوند و ما ویدیو‌های تک پیکسلی زیادی بگیریم، می‌توانیم این ویدیو‌ها را کنار هم قرار دهیم و همه آنها را دقیقا در یک لحظه پخش کنیم و چیزی شبیه به یک ویدیو ارائه دهیم.

اگرچه این با یک دوربین واقعی با دو میلیارد فریم در ثانیه یکسان نیست، اما دوربین واقعی روشی بسیار گران‌تر برای انجام آن است و واقعا نتیجه بهتر از این به ما نمی‌دهد.

باید بیس سی تا از اینا رو بذارن کنار هم تا نوبتی عکس بگیرن اینجوری از هر یه میلیمتر حرکت نور یه عکس میشه گرفت
